غراهام يحاول إعادة تركيا لبرنامج المقاتلة إف-35

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، إنه يحاول إعادة تركيا إلى برنامج مشترك لتصنيع الطائرة المقاتلة إف-35، الذي أُبعدت عنه أنقرة في يوليو/ تموز الماضي.

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بحسب مقطع مصور نشر على تويتر وتقارير وسائل إعلام تركية، قال غراهام، وهو حليف مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نيويورك "نحاول إعادتهم إلى برنامج المقاتلة إف-35".

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أمله بإقامة علاقة استراتيجية أكثر عمقا مع تركيا.

غراهام قال إنه بحث مع الرئيس التركي المستجدات في سوريا، وبرنامج طائرات إف-35.

وأكد غراهام في معرض تعليقه على لقائه مع أردوغان، يوم الأحد في نيويورك، أهمية عودة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35 الحربية، وإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وقال إنه عقد لقاء جيدا مع أردوغان.

وشدد على أنه لا يمكن الاستغناء عن مساهمة تركيا في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومحاربة تنظيم الدولة شمال شرقي سوريا، وعدم السماح للأسد بالحسم العسكري على الأرض.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد في مقر إقامته بمدينة نيويورك، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

وبحسب (الأناضول) عقد اللقاء بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام في فندق (بيننسولا) على هامش مشاركة أردوغان في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ليندسي غراهام خلال لقاء سابق بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان

العلاقات الأمريكية التركية

نشب خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

وتقول الولايات المتحدة إن المنظومة الروسية لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا للمقاتلة إف-35.

أبعدت واشنطن تركيا عن البرنامج المشترك للمقاتلة إف-35 بعدما وافقت تركيا على تسلم معدات المنظومة إس-400 في يوليو /تموز.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن غراهام اجتمع مع أردوغان في نيويورك قبل اجتماعات الجمعية العامة ونقلت عن غراهام قوله إنه وأردوغان ناقشا اتفاقا محتملا للتجارة الحرة.

وأبلغ غراهام الصحفيين "تركيا حليف مهم جدا ليس فقط عندما يتعلق الأمر بسوريا بل للمنطقة برمتها".

من المقرر أن يجتمع أردوغان مع ترمب في نيويورك هذا الأسبوع.

الطائرة المقاتلة إف-35