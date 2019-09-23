حازم حسني: الإطاحة بالسيسي محكومة بتغير الموقف الدولي منه

قال الدكتور حازم حسني، المتحدث السابق باسم حملة الفريق سامي عنان، إن الإطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تبقى خيارا محكوما بتغير الموقف الدولي منه، مهما بلغ مستوى الغضب ضده.

وأضاف حسني في مقال مساء الأحد، على صفحته بموقع فيسبوك، أن رجل الأعمال محمد علي قام بدور مهم في كشف الغطاء عن فساد "رأس نظام الحكم" بما أفقده الاعتبار. وظهر علي في عدة مقاطع فيديو اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات بالجيش بالفساد وبإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين للتظاهر والمطالبة برحيل السيسي.

وخرج آلاف المصريين في مظاهرات سلمية الجمعة، في محيط ميدان التحرير وعدة محافظات استجابة لدعوة "علي" الذي دعا إلى مليونية الجمعة القادمة في حال لم يرحل السيسي.

أبرز ما ورد في مقال حازم حسني

هناك حراك محمود في الشارع المصري يعبر عن رفض شعبي لهذا النظام الذى أفقر المصريين ليبني لنفسه قصورا.

محمد علي نجح في استدراج السيسي للجلوس على كرسي الاعتراف في مؤتمر الشباب الثامن، وإقراره بأن سياساته التي أفقرت الشعب المصري إنما رافقتها سياسات لبناء قصور يعتقد بأنها تجعل من مصر دولة عظمى "قد الدنيا"!

ما قاله السيسي في هذا المؤتمر هو الذى غير مسار الأحداث، ووجهها إلى ما اتجهت إليه، لا مجرد دعوة للتظاهر وجهها محمد علي ما كانت لتدفع المصريين للاستجابة لها لولا ما أقر به السيسي بحماقة سياسية منقطعة النظير!.

الدور الذي أداه محمد علي هو دور إيجابي كان ضروريا لاستفزاز وتحفيز محركات عجلة التاريخ المعطلة، حتى وإن كان قد حدث هذا التحفيز دون تخطيط من أحد، ولا من محمد علي نفسه.

رغبة محمد علي في تجاوز هذا الدور إلى أدوار أخرى، واستسلامه لغواية لعب دور المُنَظر السياسي الذي يخطط لمصر وللمصريين كيف يكون شكل نظام الحكم والدولة بعد انقضاء زمن السيسي، لن يكون في حقيقته إلا إفسادا للدور الإيجابي الذي أداه حتى الآن.