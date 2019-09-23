البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يتجه إلى الأمم المتحدة محملا بفشله في حل خمس أزمات عالمية

أثارت تغريدة ترمب التي نقل فيها تصريح القس جيفريس انتقادات من العديد من الديمقراطيين ومن الحزب الجمهوري أيضا
أثارت تغريدة ترمب التي نقل فيها تصريح القس جيفريس انتقادات من العديد من الديمقراطيين ومن الحزب الجمهوري أيضا
23/9/2019

ينضم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك هذا الأسبوع على خلفية سلسلة من الأزمات الدولية التي أخفق في حلها.

التفاصيل
  • تشهد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حضور مسؤولين من 192 دولة على مدى 5 أيام تتخللها مئات الخطب والاجتماعات.
  • يواجه الرئيس الأمريكي العديد من القضايا العالمية الساخنة والعديد من الأزمات الخارجية التي لم تُحل.
  • رغم أن ترمب يصف نفسه بأنه "صانع الصفقات" فقد فشل حتى الآن في نزع فتيل التوتر في عدد من الملفات مثل كوريا الشمالية والصين وطالبان وإسرائيل وفلسطين.
إيران
  • من المحتمل أن يتفاقم التوتر مع إيران بعد أن أعلنت إدارة ترمب نشر قوات أمريكية في منطقة الخليج العربي بعد هجوم على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي.
  • دعت إيران الولايات المتحدة وحلفاءها إلى مغادرة الخليج، واستبعدت عقد اجتماع بين ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كوريا الشمالية
  • توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي منذ أشهر، بعد القمة التي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير/شباط الماضي.
  • عاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى إجراء اختبارات الصواريخ الباليستية بشكل شبه أسبوعي.
  • لم يتمكن ترمب من إقناع كيم بوقف تطوير أسلحته النووية مقابل تخفيف العقوبات، لكنه استمر في الإشادة بالكيمياء الشخصية بينه وبين كيم.
الحرب التجارية مع الصين
  • رغم استئناف الاجتماعات المباشرة بين الممثل التجاري الأمريكي ونظيره الصيني للتخطيط لإجراء محادثات على مستوى أعلى في أكتوبر/تشرين الأول فإن احتمال زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية لا يزال يعطل محادثات التجارة بين البلدين، وهو ما يهدد بحدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
  • رغم ذلك فقد اتخذ الجانبان في الآونة الأخيرة خطوات للحد من التوترات عن طريق إعفاء بضائع من الرسوم الجمركية أو تأخير زيادة الرسوم الجمركية على سلع أخرى.
محادثات السلام الأفغانية
  • مازالت الحرب في أفغانستان، وهي أطول حرب في التاريخ الأمريكي، دون حل بعد أن أوقف الرئيس ترمب ما يقرب من عام من محادثات السلام الأمريكية مع حركة طالبان.
إسرائيل وفلسطين
  • كان من المقرر أن تعلن إدارة ترمب خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي طال انتظارها، بعد الانتخابات الإسرائيلية.
  • لكن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية في البرلمان جعل مستقبل خطة السلام موضع شك حاليا.
  • فمنذ تولي ترمب منصبه في عام 2017 لم يكن للبيت الأبيض أي اتصال مع بيني غانتس، زعيم المعارضة الإسرائيلية الذي يرجح أن يتولى تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
المصدر : أكسيوس
المزيد من سياسة

باكستان.. مئات الآلاف يشيعون زعيم جماعة قادت مظاهرات ضد فرنسا

أعداد كبيرة في تشييع جثمان خادم حسين رضوي (روتيرز)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

استخدم بيانات وزيرة.. صحفي يخترق مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي (فيديو)

وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد( وسط) (رويترز)

نداء إلى الشيخ راشد الغنوشي

الشيخ راشد الغنوشي
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)