بومبيو: الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران مشيرا إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج الجمعة هي للردع والدفاع.

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وزير الخارجية الأمريكي أوضح لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) الأحد أنه على ثقة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيتخذ إجراء إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه وأن القيادة الإيرانية تدرك ذلك جيدا.

بومبيو: "مهمتنا هي تفادي الحرب، رأيتم ما أعلنه وزير الدفاع مارك إسبر يوم الجمعة، ننشر قوات إضافية في المنطقة لغرض الردع والدفاع".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد هجوم الأسبوع الماضي على منشأتي نفط سعوديتين أدى في بادئ الأمر إلى خفض إنتاج المملكة إلى النصف، وحملت الولايات المتحدة والسعودية إيران مسؤولية هذا الهجوم.

فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران شملت البنك المركزي الإيراني، في حين أرسلت وزارة الدفاع مزيدا من القوات لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية في أعقاب الهجوم الذي كان الأكبر على منشآت نفطية بالمملكة.

نفت إيران تورطها في هذا الهجوم، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنه.

بريطانيا: إيران مسؤولة عن الهجمات بالسعودية

من جانبه قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الإثنين إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان وإنها ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوربيين لتحديد رد مشترك.

وقال جونسون للصحفيين" نعتقد أن من المرجح جدا أن تكون إيران مسؤولة فعلا.

جونسون: "سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوربيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوتر في منطقة الخليج".

وسئل جونسون عما إذا كانت بريطانيا تستبعد القيام بعمل عسكري فقال إنها ستراقب عن كثب اقتراح الولايات المتحدة لبذل المزيد للمساعدة في الدفاع عن السعودية.

جونسون: "بوضوح إذا طلب منا سواء من السعوديين أو من الأمريكيين أن يكون لنا دور سنبحث أي الطرق التي يمكن أن نكون مفيدين بها".

جونسون: سأناقش أفعال إيران في المنطقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الأمم المتحدة بالإضافة إلى الحث على الإفراج عن عدة إيرانيين من مزدوجي الجنسية.

وقال مسؤول حكومي بريطاني إن إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات أمر "لا يمكن تصديقه" لأن حجم وحنكة ومدى تلك الهجمات لا يتوافق مع إمكانيات تلك الجماعة.

المسؤول البريطاني: "لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تُجزه."

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