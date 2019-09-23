بالأسماء: السعودية تحتجز 48 فلسطينيا وأردنيا

نشرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) اليوم الإثنين، قائمة بأسماء 48 فلسطينيا وأردنيا قالت إنهم موقوفون لدى السلطات السعودية.

ودعت "شاهد"، في تقرير لها "المنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم".

التفاصيل:

"شاهد" هي مؤسسة فلسطينية حقوقية غير حكومية تتخذ من العاصمة اللبنانية مقرا لها.

طالبت المؤسسة، كل من رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية "لإيقاف هذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن الموقوفين".

المؤسسة قالت إن عشرات الموقوفين "يعانون ظروفا إنسانية بالغة السوء".

المؤسسة ذكرت في تقريرها-نقلا عن ذوي الموقوفين- أن حملة التوقيفات الواسعة يقوم بها جهاز أمن الدولة السعودي على خلفية قيام بعضهم بـ"تقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".





حسب التقرير، فإن حملة التوقيفات تلك، بدأت "بشكل مكثف في فبراير/شباط الماضي".

دعت "شاهد" العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى "التدخل العاجل من أجل إنهاء معاناة جميع المعتقلين".





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