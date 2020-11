الحكومة المصرية تحذر وسائل الإعلام: نراقب تغطيتكم للاحتجاجات

حذرت الهيئة العامة للاستعلامات، المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، من أنها تراقب تغطية وسائل الإعلام للاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الهيئة العامة للاستعلامات قالت في بيان لها أمس الأحد إنها "تابعت باهتمام" ما بثته ونشرته وسائل الإعلام العالمية من خلال مراسليها المعتمدين في القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قالت الهيئة إنها تذكر المراسلين وكافة وسائل الإعلام بأهمية الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً للصحافة والإعلام.

وجهت الهيئة تنبيهات لوسائل الإعلام الأجنبية وطالبتها بالالتزام بها خلال تغطيتها للشأن المصري، من أهمها:

Confirmed: Facebook Messenger, BBC News and social media CDN servers restricted in #Egypt by leading providers amid demonstrations against government corruption; incident ongoing #KeepItOn

📰 https://t.co/MId8ABwkjf pic.twitter.com/ZVIZd7BhRs

— NetBlocks.org (@netblocks) September 22, 2019