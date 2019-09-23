ارتفاع عدد معتقلي المظاهرات المطالبة برحيل السيسي إلى 516

ارتفع عدد المعتقلين في مصر على خلفية المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 516 شخصا، بحسب آخر حصر للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي).

وقال المركز في بيان له مساء الاثنين، إن الحصر شمل البلاغات عن المقبوض عليهم من القاهرة ومختلف المحافظات.

وتظاهر الآلاف في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة والسبت استجابة لدعوات عبر الإنترنت للتظاهر ضد الفساد الحكومي. وردد المتظاهرون هتافات تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنحي.

"مش ملاحقين"

محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات قال إن 373 شخصا اعتقلوا واحتجزوا في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وتتراوح أعمار معظمهم بين 18 و41 عاما.

ذكر جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن عدد الاعتقالات زاد على 400. وأضاف "المحامين بتوعنا مش ملاحقين".

بقول للمذيعة : تقدري تتصوري عدد المتظاهرين لما تعرفي ان عندنا قائمة فيها حوالي 400 محتجز ومختطف حتى الان فقط.

صحفي الاهرام: لأ السجون مفيهاش 400 مسجون.

أنا : انا مش بتكلم عن اللي في السجون ، بتكلم عن محتجزين ومختطفين من مظاهرة الجمعة فقط.

صحفي الاهرام : صمت و ،، صرصور الحقل. — Gamal Eid (@gamaleid) September 23, 2019

منظمة نتبلوكس التي تراقب الإنترنت قالت إن تعطيلا أصاب منصات للتواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية إخبارية واستهدف فيما يبدو الإصدارات العربية لوسائل إعلام دولية.

ثكنة عسكرية

أظهرت جولة لـ "الجزيرة مباشر" في ميدان التحرير تحوله إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشرت المدرعات وعربات الشرطة.

يقوم مسؤولون أمنيين في زي مدنية بتوقيف الناس في وسط القاهرة ويتفقدون محتوى وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم المحمولة، ويتم منع الشباب من الجلوس في مقاهي الميدان، مع إجبار الشرطة لأصحابها بغلقها.

استمرار الاعتقالات

قال حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إن قوات الأمن اعتقلت عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب الكرامة.

شنت قوات الأمن حملة اعتقالات للعشرات في محافظات الغربية وكفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة والشرقية.

تعاملت الشرطة بعنف مع المتظاهرين الذين ألقت القبض عليهم، وأطلق ضابط النار من بندقيته على سيدة كانت تقوم بتصوير انتهاكات الشرطة في الشارع.

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