أمير قطر: مونديال 2022 سيكون أول بطولة صديقة للبيئة (فيديو)

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن قطر ملتزمة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم "صديقة للبيئة" وإنها ستكون أول بطولة "محايدة الكربون".

وأوضح الأمير في كلمته الإثنين أمام قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ أن قطر ستستخدم الطاقة الشمسية في الملاعب، وتكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه.

وعقدت القمة على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما أعلن أمير قطر تبرع بلاده بـ 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً، للتعامل مع مخاطر المناخ.

أبرز تصريحات أمير قطر

قطر تستهدف توليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية خلال العامين المقبلين.

قطر ملتزمة بتنظيم بطولة كأس العالم "صديقة للبيئة" في إشارة إلى بطولة كرة القدم المقررة التي تستضيفها قطر في 2022.

قطر تستضيف أول بطولة كأس العالم محايدة الكربون، باستخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه.

ويسرني بصفة بلدي المستضيف لبطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ الإعلان عن أنها ستكون أول بطولة صديقة للبيئة و"محايدة الكربون" باستخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفّرة للطاقة والمياه. #قطر٢٠٢٢ #قمة_المناخ — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 23, 2019

ظاهرة التغير المناخ تشكل إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وإنه يتعين على الدول الوفاء بالتزاماتها في مجال المناخ.

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