أمير قطر: مونديال 2022 سيكون أول بطولة صديقة للبيئة (فيديو)

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن قطر ملتزمة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم "صديقة للبيئة" وإنها ستكون أول بطولة "محايدة الكربون".
وأوضح الأمير في كلمته الإثنين أمام قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ أن قطر ستستخدم الطاقة الشمسية في الملاعب، وتكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه.
وعقدت القمة على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كما أعلن أمير قطر تبرع بلاده بـ 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً، للتعامل مع مخاطر المناخ.
أبرز تصريحات أمير قطر
- قطر تستهدف توليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية خلال العامين المقبلين.
- قطر ملتزمة بتنظيم بطولة كأس العالم "صديقة للبيئة" في إشارة إلى بطولة كرة القدم المقررة التي تستضيفها قطر في 2022.
- قطر تستضيف أول بطولة كأس العالم محايدة الكربون، باستخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه.
- ظاهرة التغير المناخ تشكل إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وإنه يتعين على الدول الوفاء بالتزاماتها في مجال المناخ.
خلفيات
- من المقرر أن يلقي الأمير خطابا رسميا في الجلسة الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تنطلق اجتماعات دورتها الـ74، الثلاثاء.
- تعقد قمة المناخ على هامش الدورة 74 لأعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية، لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق باريس للمناخ للعام 2015، ووافقت عليه 200 دولة باعتباره أول خطة عمل عالمية للحد من آثار التغير المناخي.
- اتفاق باريس يعتبر الاتفاق الدولي الأكثر شمولا بشأن المناخ، وتم اعتماده في 22 أبريل/ نيسان 2016، حين اتفقت وفود 196 دولة، على منع ارتفاع معدل درجات حرارة الأرض وإبقائها عند درجتين مئويتين كحد أقصى، فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
- تشمل الاتفاقية توفير المزيد من الموارد المالية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتطوير القدرة على التكيف مع التغير المناخي.