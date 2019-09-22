لندن تدرس تفاصيل "هجوم أرامكو" لمعرفة الفاعل

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد، إن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية.

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الوزير البريطاني قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": بريطانيا ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فعالية على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي.

راب: من غير المعقول تصديق أن يكون المسلحون الحوثيون في اليمن هم من يقفون وراء الهجمات المذكورة.

راب: هذه الرواية تفتقر للمصداقية.

ورفض راب في نفس الوقت توجيه اتهام لأي جهة أخرى محددة أو تسمية متورط بعينه.

راب: هذا أمر يجب التحقق الكامل منه لأن ما سيترتب عليه سيكون إجراءً قويا.

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