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لندن تدرس تفاصيل "هجوم أرامكو" لمعرفة الفاعل

الهجمات على معملي أرامكو أوقف حوالي نصف إنتاج السعودية من النفط
الهجمات على معملي أرامكو أوقف حوالي نصف إنتاج السعودية من النفط
22/9/2019

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد، إن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية.

التفاصيل
  • الوزير البريطاني قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": بريطانيا ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فعالية على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي.
  • راب: من غير المعقول تصديق أن يكون المسلحون الحوثيون في اليمن هم من يقفون وراء الهجمات المذكورة.
  • راب: هذه الرواية تفتقر للمصداقية.
  • ورفض راب في نفس الوقت توجيه اتهام لأي جهة أخرى محددة أو تسمية متورط بعينه.
  • راب: هذا أمر يجب التحقق الكامل منه لأن ما سيترتب عليه سيكون إجراءً قويا.
خلفيات
  • أعلنت الرياض قبل أسبوع السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.
  • وتعد المنشأتان اللتان تم استهدافهما القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.
  • و"أرامكو" هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
  • واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو إيران بالوقوف وراء الهجوم.
  • نفت طهران الاتهامات وقالت إنها غير مقبولة وتوعدت برد قاس في حال الهجوم عليها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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