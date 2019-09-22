كندا.. كاتبة تدافع عن ترودو ضد اتهامه بالعنصرية

دافعت كاتبة في موقع غلوبال نيوز الكندي عن رئيس الوزراء جاستن ترودو ضد الهجوم الذي تعرض له لارتدائه "زيا عنصريا" ودهن وجهه باللون الأسود.
التفاصيل
الكاتبة أميرة الجوابي أعربت عن دهشتها واستغرابها من حملات الهجوم التي طالت ترودو، قائلة إنه منذ قيادته لحزب الليبراليين وتوليه منصب رئيس الوزراء وهو يدافع عن كافة الأقليات وخاصة الأقلية المسلمة.
ترودو دافع عن المسلمين وأبدى تعاطفا معهم إبان مذبحة المسجدين في نيوزيلاندا، مما أشعر الجالية المسلمة في كندا بارتياح شديد.
الجوابي قالت إن ترودو واجه حملات تشهير ضده بأنه مسلم بسبب ترحيبه باللاجئين السوريين في كندا، مشيرة إلى أن الأمر وصل ببرامج كوميدية إلى دعوة ترودو إلى اعتناق الإسلام.
الكاتبة ذكّرت بما قاله ألكساندر بيسونيت، الذي قتل 6 رجال في مسجد بمدينة كيبيك عام 2017، للشرطة من أنه غضب عندما قرأ تغريدة لترودو رحب فيها بأولئك "الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب، بغض النظر عن إيمانكم".
جدل واعتذار
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اعتذر عن استخدامه مستحضرات تجميل ليصبح وجهه أسود اللون في عام 2001، وذلك بعد ظهور صورة له بهذا المظهر.
الصورة، التي ظهر فيها ترودو عندما كان عمره 29 عاما ببشرة سوداء، تمثل تحديا كبيرا لرئيس الوزراء الذي تحدث مرارا عن ضرورة مكافحة التمييز العنصري والذي تضم حكومته ثلاثة وزراء بارزين من أصول هندية.
مجلة تايم الأمريكية نشرت الصورة قبل أقل من خمسة أسابيع على انتخابات يخوض فيها ترودو معركة شرسة.
المجلة ذكرت أن رجل الأعمال مايكل آدمسون وهو من فانكوفر قدم لها الصورة في وقت سابق من الشهر. وكان آدمسون ينتمي إلى مدرسة (وست بوينت غراي أكاديمي) التي كان ترودو يعمل بها في ذلك الحين وكان عمره 29 عاما. وكانت الصورة في الكتاب السنوي لتلك المدرسة الخاصة في فانكوفر.
ترودو، 47 عاما، قال إنه "كان ينبغي أن أكون أفضل وعيا حينها، لكني لم أكن كذلك وفعلتها وأنا آسف جدا".
ترودو: ارتديت زي شخصية علاء الدين ووضعت مساحيق التجميل. لم يكن ينبغي أن أفعل ذلك.
ترودو: الصورة كانت في العشاء السنويّ للمدرسة الذي كان يجب أن نرتدي فيه ملابس بعنوان "ألف ليلة وليلة".
ترودو أقر أيضا أمام أسئلة الصحفيين بارتدائه زيا تنكريا واستخدامه مستحضرات التجميل عندما كان في المدرسة الثانوية وغنائه أغنية (داي أو) وهي أغنية تقليدية في جامايكا تتحدث عن أشخاص ينقلون الموز إلى قوارب.
يخوض ترودو منافسة متقاربة مع زعيم حزب المحافظين آندرو شير قبيل الانتخابات الاتحادية التي تجرى يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول.
شعبية ترودو تأثرت بسلسلة من العثرات بينها حكم صدر الشهر الماضي من جهة رقابية كبيرة بأنه خالف قواعد الأخلاقيات المهنية بالضغط على وزير سابق لضمان تجنب شركة إنشاءات كبيرة المحاكمة بسبب فساد.
ترودو طلب "الصفح من الكنديين على ما فعلت… كان تصرفا أحمقا. أشعر بالخزي من نفسي. أشعر بالغضب من نفسي لما فعلت".
زعيم حزب المحافظين آندرو شير انتقد الصورة التي ظهر فيها ترودو، قائلا إنّه "صدم وشعر بخيبة أمل" بسبب "افتقاد ترودو للإدراك والنزاهة".