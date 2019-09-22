كندا.. كاتبة تدافع عن ترودو ضد اتهامه بالعنصرية

دافعت كاتبة في موقع غلوبال نيوز الكندي عن رئيس الوزراء جاستن ترودو ضد الهجوم الذي تعرض له لارتدائه "زيا عنصريا" ودهن وجهه باللون الأسود.

التفاصيل

الكاتبة أميرة الجوابي أعربت عن دهشتها واستغرابها من حملات الهجوم التي طالت ترودو، قائلة إنه منذ قيادته لحزب الليبراليين وتوليه منصب رئيس الوزراء وهو يدافع عن كافة الأقليات وخاصة الأقلية المسلمة.

ترودو دافع عن المسلمين وأبدى تعاطفا معهم إبان مذبحة المسجدين في نيوزيلاندا، مما أشعر الجالية المسلمة في كندا بارتياح شديد.

الجوابي قالت إن ترودو واجه حملات تشهير ضده بأنه مسلم بسبب ترحيبه باللاجئين السوريين في كندا، مشيرة إلى أن الأمر وصل ببرامج كوميدية إلى دعوة ترودو إلى اعتناق الإسلام.

الكاتبة ذكّرت بما قاله ألكساندر بيسونيت، الذي قتل 6 رجال في مسجد بمدينة كيبيك عام 2017، للشرطة من أنه غضب عندما قرأ تغريدة لترودو رحب فيها بأولئك "الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب، بغض النظر عن إيمانكم".

جدل واعتذار

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اعتذر عن استخدامه مستحضرات تجميل ليصبح وجهه أسود اللون في عام 2001، وذلك بعد ظهور صورة له بهذا المظهر.

الصورة، التي ظهر فيها ترودو عندما كان عمره 29 عاما ببشرة سوداء، تمثل تحديا كبيرا لرئيس الوزراء الذي تحدث مرارا عن ضرورة مكافحة التمييز العنصري والذي تضم حكومته ثلاثة وزراء بارزين من أصول هندية.

مجلة تايم الأمريكية نشرت الصورة قبل أقل من خمسة أسابيع على انتخابات يخوض فيها ترودو معركة شرسة.

المجلة ذكرت أن رجل الأعمال مايكل آدمسون وهو من فانكوفر قدم لها الصورة في وقت سابق من الشهر. وكان آدمسون ينتمي إلى مدرسة (وست بوينت غراي أكاديمي) التي كان ترودو يعمل بها في ذلك الحين وكان عمره 29 عاما. وكانت الصورة في الكتاب السنوي لتلك المدرسة الخاصة في فانكوفر.

صورة ترودو التي أثارت الجدل