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سياسة

شاهد: محمد علي يدعو الضباط لعدم تنفيذ أوامر قمع المتظاهرين

22/9/2019

نشر رجل الأعمال المصري محمد علي مقطع فيديو جديد تحدث فيه عن الطرق التي يتبعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإفساد المسؤولين للسيطرة عليهم لتنفيذ ما يريد.

أهم ما قاله محمد علي في الفيديو
  • أتمنى من وزير الدفاع ووزير الداخلية ضبط النفس وعدم وضع الضباط في مواجهة الشعب.
  • أؤكد على سلمية المظاهرات، وأحذر من سيناريو لافتعال مواجهات بين الشرطة والشعب.
  • أدعو الضباط لإتاحة المجال أمام الشعب للتظاهر وعدم إطاعة الأوامر بقمع المتظاهرين.
  • الديكتاتور هو من يلجأ لسياسة "فرق تسد" للسيطرة على الجميع.
  • الفساد في كافة قطاعات ووزارات الدولة، مثل وزارة الاتصالات وحتى الهيئة الهندسية هناك خلافات بين أقسامها.
  • ليس من مصلحة السيسي أن يحب ضابط الداخلية ضابط الجيش.
  • السيسي عمل على أن يكون ضابط الجيش أقوى من ضابط الشرطة.
  • ضباط أمن الدولة يتحكمون في أعلى رتب وزارة الداخلية.
  • إذا أردنا التخلص من الفساد، علينا القضاء على منبعه.
  • هناك مصلحة للرئيس في إفساد من يرأسهم للسيطرة عليهم وتنفيذ ما يريد.
  • على الحكومة أن تضع قواعد لحماية رجال الأعمال والموظفين على السواء.
  • نحن من نصنع الفساد، وعلينا التوقف عن صناعة الآلهة.
  • الفساد يسيطر على الإعلام ليقول ما يريده.
  • السيسي يستمتع بخيرات مصر ويوزع منها على أصدقائه.
  • أؤكد على رفع علم مصر فقط في مليونية الجمعة القادمة.
     
  • خلفيات
  • محمد علي هو مقاول وفنان مصري ظهر في عدة مقاطع فيديو اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات بالجيش بالفساد وبإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين للتظاهر والمطالبة برحيل السيسي.
  • خرج آلاف المصريين في مظاهرات سلمية أول أمس الجمعة، عقب انتهاء مباراة السوبر المصري لكرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك، استجابة لدعوة محمد علي.
  • المظاهرات لم تكن فقط في قلب العاصمة المصرية وإنما امتدت إلى عدد من المحافظات الأخرى، ووثق صداها ناشطون على منصات التواصل بالصور والفيديوهات.
  • دعا "علي" عبر منصات التواصل إلى الخروج في مليونية يوم الجمعة المقبل حال لم يرحل السيسي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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