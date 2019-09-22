شاهد: محمد علي يدعو الضباط لعدم تنفيذ أوامر قمع المتظاهرين

نشر رجل الأعمال المصري محمد علي مقطع فيديو جديد تحدث فيه عن الطرق التي يتبعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإفساد المسؤولين للسيطرة عليهم لتنفيذ ما يريد.

أهم ما قاله محمد علي في الفيديو