روحاني: إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها، وإن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي لانعدام الأمن بالنسبة للمنطقة ولصناعة النفط.

وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى غياب الأمن

الرئيس الإيراني أوضح في كلمته التي ألقاها في طهران اليوم الأحد خلال حفل بمناسبة الذكرى السنوية لحرب إيران مع العراق والتي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988. أن وجود قوات أجنبية يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن".

وقال روحاني في بداية عرض عسكري في طهران إن إيران ستقدم خطة في الأيام المقبلة في الأمم المتحدة" للتعاون من أجل ضمان أمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان بين دول المنطقة.

أكد روحاني مجددا أن إيران تمد "يد الصداقة والأخوة" إلى دول المنطقة، وقال إن المنطقة تشهد "مرحلة دقيقة وترتدي أهمية تاريخية".

وفي إشارة إلى الدول العربية الخليجية التي تشهد علاقاتها مع إيران توترا، قال روحاني "نحن مستعدون لتناسي أخطائهم السابقة".

وأوضح بالقول" لأن الوضع يتمثل اليوم بأن أعداء الإسلام والمنطقة أي أمريكا والصهيونية، يريدون استخدام انقساماتنا بشكل سيء".

إيران: أي دولة تهاجمنا ستكون "ساحة المعركة"