روحاني: إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها، وإن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي لانعدام الأمن بالنسبة للمنطقة ولصناعة النفط.
وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى غياب الأمن
- الرئيس الإيراني أوضح في كلمته التي ألقاها في طهران اليوم الأحد خلال حفل بمناسبة الذكرى السنوية لحرب إيران مع العراق والتي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988. أن وجود قوات أجنبية يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن".
- وقال روحاني في بداية عرض عسكري في طهران إن إيران ستقدم خطة في الأيام المقبلة في الأمم المتحدة" للتعاون من أجل ضمان أمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان بين دول المنطقة.
- أكد روحاني مجددا أن إيران تمد "يد الصداقة والأخوة" إلى دول المنطقة، وقال إن المنطقة تشهد "مرحلة دقيقة وترتدي أهمية تاريخية".
- وفي إشارة إلى الدول العربية الخليجية التي تشهد علاقاتها مع إيران توترا، قال روحاني "نحن مستعدون لتناسي أخطائهم السابقة".
- وأوضح بالقول" لأن الوضع يتمثل اليوم بأن أعداء الإسلام والمنطقة أي أمريكا والصهيونية، يريدون استخدام انقساماتنا بشكل سيء".
إيران: أي دولة تهاجمنا ستكون "ساحة المعركة"
- وفي ذات سياق الأزمة بين طهران وواشنطن حذر قائد الحرس الثوري الإيراني من أن أي دولة تهاجم الجمهورية الإسلامية ستصبح "ساحة المعركة الرئيسية" في النزاع.
- وقال اللواء حسين سلامي خلال مؤتمر صحفي السبت "من يريد أن تكون أراضيه الساحة الرئيسية للمعركة فنحن مستعدون لها" وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج.
- وأضاف "لن نسمح مطلقا بجر الحرب الى أراضينا" و"نأمل في ألا يرتكبوا خطأ استراتيجيا" كما فعلوا في السابق قبل أن يعدد ما وصفه بـ"المغامرات" العسكرية الأمريكية ضد إيران.
- تأتي تصريحات سلامي بعد أسبوع على هجمات استهدفت منشآت نفطية في السعودية تبناها الحوثيون في اليمن، لكن الرياض وواشنطن نسبتاها إلى إيران.
- واستهدفت هجمات في 14 سبتمبر/أيلول منشأة خريص النفطية الواقعة في شرق السعودية، وأضخم مصنع لتكرير الخام في العالم يقع في بقيق على بعد نحو مئتي كيلومتر شمال شرق خريص.
- أدت الهجمات إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار 5,7 ملايين برميل يوميا، ما يعادل 6% من الإمدادات العالمية، وعززت المخاوف من مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بعد إسقاط إيران مسيرة أمريكية في يونيو/ حزيران.