حزب العمال البريطاني يعقد مؤتمره السنوي في أوج أزمة حول بريكست

يبدأ حزب العمال البريطاني الأحد مؤتمرا صعبا لزعيمه جيريمي كوربن الذي يتعرض لضغوط شخصيات كبيرة في الحزب من أجل تبني موقف يؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوربي.
التفاصيل
- سيناقش أكبر أحزاب المعارضة البريطانية حتى الأربعاء قضايا يتبناها اليسار مثل أسبوع عمل محدد بأربعة أيام بدون تغيير في الأجور وإلغاء المدارس الخاصة وتحقيق التوازن في انبعاثات الكربون بحلول 2030، من أجل تحديد الخطوط العريضة لحملتهم في الانتخابات التشريعية.
- لكن القضية الكبرى تبقى بريكست الذي سيصوت مندوبو الحزب البالغ عددهم 1200 بشأنه الإثنين.
- يبدو موقف حزب العمال غير واضح بين رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون الذي يريد إنجاز بريكست بأي ثمن في 31 أكتوبر/تشرين الأول، والحزب الليبرالي الديموقراطي الوسطي الذي يريد البقاء بكل بساطة في الاتحاد الأوربي بدون إجراء استفتاء جديد.
- يؤكد جيريمي كوربن في مقال نشر هذا الأسبوع في صحيفة "ذي غارديان" أنه إذا تسلم حزب العمال الحكم فسينظم استفتاء للاختيار بين "عرض يتمتع بالصدقية" للخروج من الاتحاد الأوربي، مع اتفاق ينص خصوصا على "اتحاد جمركي جديد" وضمانات حول الحقوق الاجتماعية والبيئة، ومن جهة أخرى "البقاء" في الاتحاد.
- اكتفى كوربن الذي يقود الحزب منذ 2015، بالقول إن "الشعب البريطاني سيتخذ القرار النهائي".
- كان كوربن (70 عاما) المشكك في جدوى الوحدة الأوربية والذي يتبنى مواقف أكثر يسارية من أسلافه، دافع بشدة عن البقاء في الاتحاد خلال حملة استفتاء يونيو/ حزيران 2016 الذي صوت فيه 52 % من الناخبين مع الخروج من الاتحاد الأوربي.
- يبذل قادة في الحزب وعلى رأسهم نائب رئيسه توم واتسون جهودا ليتخذ الأعضاء موقفا مؤيدا للبقاء في الاتحاد الأوربي.
- دعا واتسون مؤخرا حزب العمال إلى أن يدعم "بلا لبس" البقاء في الاتحاد الأوربي في استفتاء جديد يدعو إلى تنظيمه قبل الانتخابات العامة التي أصبحت مرجحة بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها المملكة المتحدة بسبب بريكست.
- يعقد المؤتمر بينما تراجعت نسبة الذين يثقون في زعيمه إلى أدنى مستوى يسجله زعيم للمعارضة في المملكة المتحدة، حسب استطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس ونشرت نتائجه الجمعة. وقد قال 76 % من الذين شملهم هذا الاستطلاع إنهم ليسوا راضين عن أدائه.
- أما ناخبو حزب العمال، فواحد من كل اثنين منهم يثق بجيريمي كوربن لاتخاذ قرارات حول بريكست، كما كشف استطلاع للرأي نشره معهد يوغوف مطلع سبتمبر/أيلول.