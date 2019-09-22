حزب العمال البريطاني يعقد مؤتمره السنوي في أوج أزمة حول بريكست

يبدأ حزب العمال البريطاني الأحد مؤتمرا صعبا لزعيمه جيريمي كوربن الذي يتعرض لضغوط شخصيات كبيرة في الحزب من أجل تبني موقف يؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوربي.

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