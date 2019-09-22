تقرير: مستقبل غامض لأرامكو في خطة ابن سلمان 2030

سلط تقرير نشرته الجزيرة وثائقية الضوء على مستقبل منشأة أرامكو السعودية، بعدما تعرضت قبل أسبوع لهجوم بطائرات مسيرة، شرقي المملكة.

أبرز ما ورد في التقرير

استعرض ما ورد في فيلم "أرامكو الصندوق الأسود"، الذي حاولت فيه قناة الجزيرة كشف غموض الشركة وأسرار نشاطاتها.

بعد فكرة الاكتتاب العام لشركة أرامكو، بات لزاماً التساؤل عن تقارير النمو الفصلية والسنوية للشركة، وعن خطط الاستثمار فيها.

نقل عن خبير سياسات الطاقة جيم كرين، قوله إن الأرقام التي تعلنها أرامكو عن احتياطي النفط في السعودية محيرة للغاية.

منذ ثلاثين سنة والرقم 261 مليار برميل، يتردد دون أي تغيير عن قيمة الاحتياطي النفطي.

السجل الحقوقي

بعد هجمات سبتمبر/أيلول 2001، أصبحت الأمور أكثر تعقيداً، وفق السفير الأمريكي السابق في السعودية تشاش فريدمان.

وفق التقرير فإنّ السياسيين الأمريكيين يثيرون تساؤلات عن مصداقية الأرقام لدى أرامكو.

يأتي ذلك في وقت تزداد فيها التساؤلات عن حرية الصحافة والديمقراطية وشفافية المساءلة.

التقرير: لو قبلنا بأن قيمة احتياطي أرامكو تصل إلى تريليونين أو ثلاثة، فإن ذلك لا يعفيها من التساؤلات التي يطرحها السوق.

تحديات داخلية

ينقل التقرير عن السفير الأمريكي السابق في السعودية فريدمان، قوله إن الشعب السعودي ينظر بعين الريبة إلى محاولة بيع حصة من أرامكو في البورصة.

ترجع تلك الريبة، وفق فريدمان إلى سمعة السعودية التي تضررت دولياً بشكل كبير في الفترة التي تولى فيها الملك سلمان وابنه مقاليد الحكم.

يضيف فريدمان، أن السعودية فشلت فشلاً ذريعاً، وأضرت بعلاقاتها مع تركيا وقطر، وتورطت بجرائم في اليمن وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ما يفتح الباب لاحتمالات صدام حقيقي مع موروثات الحكم الخليجي والعربي.

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