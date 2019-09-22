تعليق التداول في بورصة مصر بعد هبوط مؤشرها بسبب مظاهرات إسقاط السيسي

علقت البورصة المصرية، اليوم الأحد، التداول بعد هبوط مؤشر الرئيسي EGX 100 بنسبة 5 % على خلفية المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التفاصيل

وأوقفت بورصة مصر جلسة التداول 30 دقيقة بعد هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 5% لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد احتجاجات الجمعة.

فقدت الأسهم المصرية أكثر من 30 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) من قيمتها السوقية وأوقفت إدارة البورصة التداول على أكثر من 100 سهم خلال المعاملات بعد نزولها أكثر من خمسة بالمئة.

وهبط مؤشر البورصة المصرية بنسبة 4.4 % خلال تعاملات اليوم الأحد بعد خروج المظاهرات التي تطالب برحيل السيسي.

كان المؤشر الرئيسي لبورصة مصر، هبط نحو ثلاثة بالمئة في بداية معاملات اليوم الأحد.

ونزل المؤشر الرئيسي للسوق المصرية 2.72 بالمئة إلى 14340.5 نقطة، بحلول الساعة 0819 بتوقيت غرينتش.

وأوقفت بورصة مصر التداول على أكثر من 35 سهما لمدة عشر دقائق بعد نزولها أكثر من خمسة بالمئة.

قالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة (ثري واي) لتداول الأوراق المالية "ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات".

وأضافت" لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد، عادة ما تكون جلسة الأحد من أضعف جلسات الأسبوع تداولا بسبب عطلة الأجانب".

وهوت أسهم (أوراسكوم للاستثمار) 7.1 بالمئة و(حديد عز) ستة بالمئة و(بورتو قروب) سبعة بالمئة و(بايونيرز) 5.2 بالمئة و(أوراسكوم كونستراكشون) 6.1 بالمئة (وبالم هيلز) 5.05 بالمئة.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "ما يحدث نتيجة إغلاق المراكز المالية… للأفراد المستثمرين بالسوق… يبدو أنها جلسة صعبة".

وأوضحت "المؤسسات المالية ستنتهز فرصة التراجعات وستقوم ببناء مراكز شرائية في الأسهم".

احتجاجات في مصر على حكم السيسي:

باتت المظاهرات بمصر نادرة، عقب حملة واسعة على المعارضة تحت حكم عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013.

ويوم السبت احتشد آلاف المصريين في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، وفي محافظات الجيزة والإسكندرية والغربية والسويس للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي وإسقاط النظام.

فور انتهاء مباراة كاس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك خرج آلاف المتظاهرين، استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي.

ردد المشاركون هتافات "ارحل يا سيسي" و "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم العسكر".

خرجت المظاهرات في القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط للمطالبة برحيل السيسي.

أسقط متظاهرون غاضبون لافتة ضخمة تحمل صورة السيسي في ميدان الساعة وسط مدينة دمياط.

مظاهرة احتجاج ضد حكم السيسي- القاهرة 21 سبتمبر

خلفيات

خرجت تظاهرات الجمعة استجابةً لدعوات تمّ إطلاقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولاسيما من جانب رجل أعمال مصري في المنفى هو محمد علي، ونشر مُقاول البناء، مقاطع فيديو من إسبانيا تدعو إلى إطاحة السيسي.

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي سلسلة فيديوهات يتهم فيها محمد علي الرئيس والجيش المصريين بتبديد المال العام في مشروعات لا طائل منها وفي تشييد قصور رئاسية.

رغم أن محمد علي لم يقدم أي دليل على تبديد النظام المصري لملايين الجنيهات من المال العام، إلا أن الفيديوهات شُوهدت ملايين المرات ولاقت تفاعلات كثيرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

مظاهرة احتجاج في ميدان التحرير بالقاهرة 20 سبتمبر