القائمة العربية المشتركة تدعم غانتس لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

أعلنت الأحزاب العربية الإسرائيلية اليوم الأحد، أنها ستدعم رئيس الأركان السابق بيني غانتس لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

التفاصيل:

عبرت القائمة العربية المشتركة عن هذا الدعم في مقال لرئيسها أيمن عودة في صحيفة نيويورك تايمز قبيل اجتماعها بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

أبلغ عودة الرئيس الإسرائيلي أن أولوية القائمة هي الإطاحة برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

اجتمع عودة بالرئيس الإسرائيلي الذي يجري مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن توصياتهم حول الشخصية التي ينبغي تكليفها تشكيل الحكومة المقبلة.

حصلت القائمة المشتركة التي تضم أربعة أحزاب عربية بعد انتخابات الثلاثاء، على 13 مقعدا من أصل 120 في البرلمان ما جعلها ثالث أكبر قوة فيه.

لكن حزبا واحدا من القائمة له ثلاثة مقاعد رفض التوصية بغانتس وقال إنه يعارض القرار.

في حال حصول غانتس على تأييد جميع أحزاب القائمة المشتركة فإن عدد المقاعد التي سيحظى بها ستكون أقل من 61 مقعدا، وهو العدد اللازم لتشكيل غالبية مطلقة في الكنيست تتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.

تشير التوقعات إلى أن غانتس سيحصل على 57 مقعدا، في حين سيكون نصيب نتنياهو 55 مقعدا.

لم يعلن بعد أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع السابق الذي فاز حزبه بثمانية مقاعد، ما إذا كان سيدعم غانتس أو نتنياهو.

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