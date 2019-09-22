البث الحي
سياسة

القائمة العربية المشتركة تدعم غانتس لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

القائمة العربية المشتركة حصلت على 13 مقعدا في انتخابات الكنيست الإسرائيلي
القائمة العربية المشتركة حصلت على 13 مقعدا في انتخابات الكنيست الإسرائيلي
22/9/2019

أعلنت الأحزاب العربية الإسرائيلية اليوم الأحد، أنها ستدعم رئيس الأركان السابق بيني غانتس لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

التفاصيل:
  • عبرت القائمة العربية المشتركة عن هذا الدعم في مقال لرئيسها أيمن عودة في صحيفة نيويورك تايمز قبيل اجتماعها بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.  
  • أبلغ عودة الرئيس الإسرائيلي أن أولوية القائمة هي الإطاحة برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.  
  • اجتمع عودة بالرئيس الإسرائيلي الذي يجري مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن توصياتهم حول الشخصية التي ينبغي تكليفها تشكيل الحكومة المقبلة.
  • حصلت القائمة المشتركة التي تضم أربعة أحزاب عربية بعد انتخابات الثلاثاء، على 13 مقعدا من أصل 120 في البرلمان ما جعلها ثالث أكبر قوة فيه.
  • لكن حزبا واحدا من القائمة له ثلاثة مقاعد رفض التوصية بغانتس وقال إنه يعارض القرار.
  • في حال حصول غانتس على تأييد جميع أحزاب القائمة المشتركة فإن عدد المقاعد التي سيحظى بها ستكون أقل من 61 مقعدا، وهو العدد اللازم لتشكيل غالبية مطلقة في الكنيست تتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.
  • تشير التوقعات إلى أن غانتس سيحصل على 57 مقعدا، في حين سيكون نصيب نتنياهو 55 مقعدا.  
  • لم يعلن بعد أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع السابق الذي فاز حزبه بثمانية مقاعد، ما إذا كان سيدعم غانتس أو نتنياهو.
خلفيات:
  • يعتبر دعم الأحزاب العربية الأول منذ العام 1992، حين أتاح دعم خمسة نواب من عرب إسرائيل لإسحق رابين الحصول على غالبية قبل اتفاقات أوسلو.
  • دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأحد، إلى تشكيل حكومة "مستقرة" تضم كلا من الليكود برئاسة نتنياهو وغانتس زعيم التحالف الوسطي أزرق أبيض الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

باكستان.. مئات الآلاف يشيعون زعيم جماعة قادت مظاهرات ضد فرنسا

أعداد كبيرة في تشييع جثمان خادم حسين رضوي (روتيرز)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

استخدم بيانات وزيرة.. صحفي يخترق مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي (فيديو)

وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد( وسط) (رويترز)

نداء إلى الشيخ راشد الغنوشي

الشيخ راشد الغنوشي
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)