السودان: تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات بحق المحتجين

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، السبت، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس المعزول، عمر البشير.

وخاصة في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 من يونيو/حزيران الماضي.

لجنة تحقيق مستقلة

قال مجلس الوزراء، في بيان: "أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قرارًا بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019".

نصت تلك الوثيقة، الموقعة في أغسطس/آب الماضي بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، على تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق، بدعم أفريقي.

أوضح أن اللجنة لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الحصول على دعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثليين القانونيين.

تابع: "تكمل اللجنة أعمالها خلال أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك".

مضى قائلا: "تعمل اللجنة باستقلال تام عن أية جهة حكومية أو عدلية أو قانونية".

أوضح مجلس الوزراء أن اللجنة تضم 7 أعضاء هم: "قاضي محكمة عليا رئيسا، وممثل وزارة العدل مقررا، وممثل لوزارة الدفاع عضوا، وممثل لوزارة الداخلية عضوا، وشخصية قومية مستقلة عضوا، ومحامين مستقلين أعضاء".

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

وبدأت في 21 من أغسطس/آب الماضي مرحلة انتقالية في السودان، تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

فض اعتصام القيادة العامة