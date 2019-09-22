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سياسة|الإمارات

افتتاح أول معبد يهودي رسمي بالإمارات في مجمع للأديان في 2022

وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريجيف ورئيس اتحاد الجودو الإماراتي محمد بن ثعلوب الدرعي خلال بطولة بأبوظبي
وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريجيف ورئيس اتحاد الجودو الإماراتي محمد بن ثعلوب الدرعي خلال بطولة بأبوظبي
22/9/2019

قالت تقارير إعلامية إماراتية إنه العمل سيبدأ العام المقبل في إنشاء أول معبد يهودي رسمي في الإمارات على أن يكتمل عام 2022.

التفاصيل
  • وقالت صحيفة ذا ناشيونال التي تصدر في أبوظبي اليوم الأحد إن المعبد سيقع ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبوظبي سيقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في العام 2022.
  • وكشفت السلطات عن هذا المجمع في فبراير/ شباط الماضي في أعقاب زيارة البابا فرنسيس للإمارات التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية.
  • ولا تربط الإمارات علاقات دبلوماسية بإسرائيل رغم أن ساسة إسرائيليين زاروا البلاد من قبل للمشاركة في فعاليات دولية.
  • وتعمل الإمارات على نشر صورتها كمركز للتسامح وتقول إنها تدعم الحرية الدينية والتنوع الثقافي. غير أن الحكومة لا تسمح بمعارضة قيادتها وتنتقدها جماعات حقوقية بسبب سجن نشطاء.
  • ورغم أن المعبد اليهودي سيكون الأول في الإمارات فإن مجموعة صغيرة من الوافدين اليهود تستخدم بيتا في دبي لإقامة الشعائر الدينية.
  • ومن دور العبادة الرسمية الأخرى في البلاد كنائس مسيحية ومعبد هندوسي ومعبد سيخي.
  • وأغلب المقيمين في الإمارات من العاملين الوافدين وأكبر طائفة منهم من الهنود.
  • وقالت السفارة الهندية في أبوظبي إن 2.6 مليون هندي يعيشون في الإمارات أي حوالي 30 % من مجموع السكان.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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