وسائل إعلام عالمية تبرز مظاهرات إسقاط السيسي في ميدان التحرير

رصدت وسائل إعلام عالمية المظاهرات التي شهدها ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
التفاصيل
- صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتبت: اندلاع مظاهرات مناهضة للحكومة في مصر.
- رويترز: مظاهرات في العاصمة المصرية مناهضة للنظام المصري وتطالب بإسقاط السيسي
- هيئة الإذاعة البريطانية(بي بي سي): المصريون يتظاهرون ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي
- بي بي سي: إطلاق غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مصر.
- بي بي سي: المظاهرات هي الأول من نوعها منذ وصول السيسي للسلطة في عام 2014.
- بي بي سي: مئات المصريين ملؤوا ميدان التحرير، مهد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.
- بي بي سي: المتظاهرون طالبوا برحيل السيسي.
- بي بي سي: المظاهرات اندلعت في عدد من المحافظات في أنحاء مصر.