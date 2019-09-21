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سياسة

وسائل إعلام عالمية تبرز مظاهرات إسقاط السيسي في ميدان التحرير

الآلاف خرجوا مطالبين برحيل السيسي استجابة لدعوة الممثل محمد علي
الآلاف خرجوا مطالبين برحيل السيسي استجابة لدعوة الممثل محمد علي
21/9/2019

رصدت وسائل إعلام عالمية المظاهرات التي شهدها ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التفاصيل
  • صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتبت: اندلاع مظاهرات مناهضة للحكومة في مصر.
  • رويترز: مظاهرات في العاصمة المصرية مناهضة للنظام المصري وتطالب بإسقاط السيسي
  • هيئة الإذاعة البريطانية(بي بي سي): المصريون يتظاهرون ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • بي بي سي: إطلاق غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مصر.
  • بي بي سي: المظاهرات هي الأول من نوعها منذ وصول السيسي للسلطة في عام 2014.
  • بي بي سي: مئات المصريين ملؤوا ميدان التحرير، مهد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.
  • بي بي سي: المتظاهرون طالبوا برحيل السيسي.
  • بي بي سي: المظاهرات اندلعت في عدد من المحافظات في أنحاء مصر.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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