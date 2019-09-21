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سياسة

غريفيث يرحب بمبادرة الحوثيين وقف هجماتهم على السعودية

المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيث يسعى للتقريب بين وجهات نظر المتحاربين
المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيث يسعى للتقريب بين وجهات نظر المتحاربين
21/9/2019

رحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، السبت، بمبادرة الحوثيين وقف العمليات الهجومية على السعودية.

ترحيب بوقف العمليات على السعودية
  • قال بيان للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، إنه "يرحب بالمبادرة التي أعلنتها جماعة الحوثيين أمس، بشأن وقف الأعمال العدائية العسكرية ضد المملكة العربية السعودية".
  • رحب غريفيث بالتعبير عن المزيد من الانفتاح تجاه تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع.
  • أكد المبعوث الخاص أهمية الاستفادة من هذه الفرصة وإحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد.
  • قال "تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها أنصار الله بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب".
  • جدد غريفيث دعوته لجميع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي، وضبط النفس، وتجنيب اليمن الانجرار إلى توترات إقليمية، لما فيه صالح الشعب اليمني.
مبادرة الحوثي
  • أمس الجمعة، أعلن الحوثيون، في خطاب لرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لهم (أعلى سلطة سياسية في مناطق سيطرتهم) مهدي المشاط، بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقف العمليات الهجومية على السعودية، مطالبين المملكة بإعلان مماثل.
  • منذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده السعودية والإمارات، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
  • أدى القتال المشتعل باليمن، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات أممية في 17 من يونيو/ حزيران 2019.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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