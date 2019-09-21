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سياسة

شاهد: محمد علي يطالب وزير الدفاع المصري باعتقال عبد الفتاح السيسي

20/9/2019

طالب الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، بالقبض على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال علي في فيديو جديد على صفحته بموقع فيسبوك عقب خروج آلاف المتظاهرين في القاهرة والمحافظات للمطالبة برحيل السيسي، إنه سيعود إلى مصر، الجمعة القبلة، مشيرا إلى أن الشعب المصري هو من سيحميه من النظام.

وطالب علي، وزير الدفاع بالوقوف مع إرادة الشعب، حقنا للدماء، قائلا له: يا وزير الدفاع أنت مختص بحماية الشعب وليس حماية فرد واحد".
وأشاد علي بخروج آلاف المتظاهرين في محافظات ومدن مصرية عدة للمطالبة برحيل السيسي. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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