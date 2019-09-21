شاهد: لأول مرة منذ سنوات.. مظاهرات في التحرير ومحافظات مصرية تطالب بإسقاط السيسي

تظاهر عشرات آلاف المصريين، مساء الجمعة، في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، ومحافظات ومدن عدة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط أنباء عن اعتقالات طالت عددا منهم.

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بث نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مقاطع فيديو تظهر تواجد أعداد من المصريين في ميدان التحرير، وعدة ميادين بالمحافظات وسط هتافات ضد السيسي.

أظهرت المقاطع خروج الآلاف في ميدان طلعت حرب الشهير وسط القاهرة، والشوارع المحيطة بميدان التحرير، وإحدى ميادين مدينة المحلة العمالية الشهيرة شمالي البلاد، والشرقية (دلتا النيل/ شمال)، والإسكندرية (شمال)، والسويس (شمال شرق)، ومدينة دمياط.





قالت مصادر إن هناك اعتقالات طالت بعض المتظاهرين خلال التظاهرات التي تحدث لأول مرة منذ سنوات وتهتف ضد السيسي، لاسيما بميدان التحرير الذي تعود شهرته لثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والذي ساهم في إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما من حكمه.

بحسب وكالة "رويترز" تحركت قوات الأمن لفض الحشود في القاهرة باستخدام الغاز المسيل للدموع في مكان واحد على الأقل ولكن شبانا كثيرين ظلوا بالشوارع بوسط العاصمة وهم يهتفون "ارحل يا سيسي".

أسقط متظاهرون لافتة ضخمة تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ميدان الساعة وسط مدينة دمياط.

تصدر هاشتاج #ميدان_التحرير موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر واحتل المركز الثاني عالميا تزامنا مع المظاهرات.

تحت الهاشتاغ كتب مغردون عبارات مناهضة للرئيس المصري، مطالبين برحيله.

غادر السيسي، البلاد، في وقت سابق مساء الجمعة، متوجهًا إلى نيويورك لحضور اجتماعات للأمم المتحدة.

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