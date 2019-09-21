شاهد: رجل الأعمال محمد علي يدعو إلى مليونية لإسقاط السيسي

دعا رجل الأعمال المصري محمد علي إلى تنظيم مليونية الجمعة المقبلة في الميادين العامة، وذلك في فيديو جديد نشره قبل قليل على صفحته عبر فيسبوك.

كما طرح محمد علي مقترحا لمرحلة ما بعد رحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الحكم.

أهم ما جاء في الفيديو