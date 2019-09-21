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سياسة

شاهد: رجل الأعمال محمد علي يدعو إلى مليونية لإسقاط السيسي

رجل الأعمال المصري محمد علي
رجل الأعمال المصري محمد علي
21/9/2019

دعا رجل الأعمال المصري محمد علي إلى تنظيم مليونية الجمعة المقبلة في الميادين العامة، وذلك في فيديو جديد نشره قبل قليل على صفحته عبر فيسبوك.

كما طرح محمد علي مقترحا لمرحلة ما بعد رحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الحكم.

أهم ما جاء في الفيديو
  • تنظيم مليونية في الميادين الكبرى الجمعة المقبلة (27 من سبتمبر/ أيلول الجاري).
  • يجب رفع علم مصر فقط، لا لرفع أي علم حزبي.
  • الثورة هي ثورة الشعب والقاعدة العريضة ولا تنسب لأي مخلوق أو لأي حزب.
  • طالب وزيري الدفاع والداخلية بالإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم لتظاهرهم مساء الجمعة، كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين في السجون.
  • السيسي مرتبك حاليا ويبحث عن حل للبقاء في الحكم.
  • القرار لابد أن يكون للشعب وللأغلبية، ولابد من احترامها.
  • محمد علي قدم مقترحا لمرحلة ما بعد السيسي، على ألا يتم إقصاء أحد.
  • المرحلة القادمة ستتطلب اهتماما أكبر بالاقتصاد.
  • محمد علي طالب بإعادة هيكلة الدولة من قبل أشخاص يتم اختيارهم في انتخابات حرة ونزيهة.
  • يجب أن يكون الاعلام حرا وشفافا.
  • يجب أن يتم شرح ومناقشة أدوار أجهزة الدولة أمام المواطنين واستفتاؤهم على ذلك.
المصدر : الجزيرة مباشر
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