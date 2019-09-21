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سياسة|تونس

رغم حبسه.. القروي يشارك بمناظرات الجولة الثانية للرئاسية التونسية

نبيل القروي- رجل الأعمال التونسي والمرشح في الانتخابات الرئاسية
نبيل القروي- رجل الأعمال التونسي والمرشح في الانتخابات الرئاسية
21/9/2019

وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، على تمكين المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي، من المشاركة بمناظرات الجولة الثانية للاقتراع.

التفاصيل:
  • الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصَري؛ المعروفة اختصارا باسم "هايكا"؛ هي هيئة دستورية معنية بتنظيم المشهد الإعلامي في تونس.   
  • قالت الهيئة في بيان إنها وافقت على طلب تمكين القروي، من المشاركة في مناظرات  الدور الثاني للانتخابات.    
  • أضاف البيان أن المشاركة ستكون إما بالحضور في استوديوهاته المركزية، أو التسجيل، أو عبر البث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم فيها القروي.
  • تابع أنه وجّه إثر هذه الموافقة مراسلات في الغرض، إلى كل من وزارة العدل، والإدارة العامة للسجون والإصلاح، وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.   
  • رفضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قبل نحو أسبوعين، طلبا تقدمت به قناة تونسية خاصة لإجراء مقابلة مع القروي بسجنه.
قيس سعيد، المرشح في انتخابات الرئاسة التونسية
خلفيات:
  • أوقفت السلطات التونسية القروي، في 23 أغسطس/ آب الماضي، إثر قرار صادر بحقه من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية اتهام منظمة "أنا يقظ" وهي مؤسسة محلية خاصة له أمام القضاء بتبييض أموال وفساد.
  • أعلنت النيابة العامة، في 8 يوليو/ تموز الماضي، تجميد أموال القروي وشقيقه غازي، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد اتهامهما بتبييض أموال.
  • أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء الماضي، تأهل المرشح المستقل قيس سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بـنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.5%.   
المصدر : الأناضول
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