رغم حبسه.. القروي يشارك بمناظرات الجولة الثانية للرئاسية التونسية

وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، على تمكين المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي، من المشاركة بمناظرات الجولة الثانية للاقتراع.

التفاصيل:

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصَري؛ المعروفة اختصارا باسم "هايكا"؛ هي هيئة دستورية معنية بتنظيم المشهد الإعلامي في تونس.

قالت الهيئة في بيان إنها وافقت على طلب تمكين القروي، من المشاركة في مناظرات الدور الثاني للانتخابات.

أضاف البيان أن المشاركة ستكون إما بالحضور في استوديوهاته المركزية، أو التسجيل، أو عبر البث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم فيها القروي.

تابع أنه وجّه إثر هذه الموافقة مراسلات في الغرض، إلى كل من وزارة العدل، والإدارة العامة للسجون والإصلاح، وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

رفضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قبل نحو أسبوعين، طلبا تقدمت به قناة تونسية خاصة لإجراء مقابلة مع القروي بسجنه.

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