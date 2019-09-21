المخابرات الحربية نفذتها: أبو فجر يكشف حقيقة هجوم رفح إبان حكم مرسي [فيديو]

اتهم الناشط السيناوي مسعد أبو فجر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونجله محمود بالمسؤولية عن الإرهاب في سيناء.
وذلك عن طريق ضابط مخابرات كان يقوم بهندسة وتنفيذ كافة عمليات الفوضى بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
هجوم مسلح على كمين للجيش في مدخل الشيخ زويد، ومقتل مجندين من القوات المسلحة.
مقتل 16 جنديًّا مصريَّا في هجوم مسلح على جنود بالقرب من معبر أبوسالم بمحافظة شمال سيناء، وهي من أكثر الأحداث دموية إبان عهد مرسي، وعرفت باسم "أحداث رفح الأولى".
هجومان مسلحان، الأول على سيارة بريد وسط العريش، ومقتل أمين شرطة وبدوي.
هجوم مسلح على قوة شرطة بطريق جسر الوادي شمال سيناء، ومقتل 3 من قوات الشرطة.
هجوم على سجن بورسعيد العمومي عقب إحالة أوراق 21 شخصًا أدينوا في أحداث "ستاد بورسعيد" إلى المفتي. وفي الهجوم، أطلق مسلحون النار تجاه السجن وأقسام شرطة، فيما قام آخرون بإطلاق النار في محيط ميناء بورسعيد. وأسفرت الأحداث عن مقتل ضابط وأمين شرطة ونحو 52 آخرين.
هجوم على سيارتي أجرة في طريق العريش-رفح، في محافظة شمال سيناء، واختطاف 7 مجندين، وتحرير قوات الأمن لهم بعد أيام من الحادث.
مقتل ضابط بالجيش المصري في هجوم على نقطة شرطة عسكرية
عشرات القتلى والمصابين في هجمات على أهداف للجيش والشرطة في سيناء
"مقتل 5 من أفراد الشرطة المصرية" في هجوم بشمال سيناء
مقتل ضابط بالجيش المصري قرب منزله بإحدى ضواحي القاهرة
مقتل 12 مجندا في هجوم بشمال سيناء
مقتل شرطي وإصابة أربعة في هجوم بالقرب من دير سانت كاترين بجنوب سيناء
مقتل عسكريين مصريين، بينهم مقدم، في هجومين منفصلين بشمال سيناء
مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 في انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة المصرية
"مقتل 23 وإصابة 32" من الجيش المصري في هجمات بسيارات مفخخة لتنظيم الدولة الإسلامية شمال سيناء
مقتل 4 رجال شرطة مصريين في هجوم مسلح بشمال سيناء
مقتل 18 شرطيا في هجوم على قافلة أمنية بمدينة العريش شمال سيناء
مقتل ستة مجندين وإصابة أربعة في هجوم بمدينة العريش شمال سيناء
مقتل ستة جنود في هجوم على حاجزين للجيش شمالي سيناء
قتلى في مواجهات بين الأمن المصري ومسلحين في الواحات