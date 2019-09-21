الغارديان: الفلسطينيون يرون في نتنياهو وغانتس وجهين لعملة واحدة

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الفلسطينيين لم يعيروا اهتماما كبيرا بالانتخابات الإسرائيلية رغم تطوراتها، كونها لم تكن يوما في صالحهم.

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رغم التغيرات الدراماتيكية والانتخابات غير الحاسمة التي تشهدها إسرائيل فإن الأمر بدا بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة مثل مسلسل سيء يعرفون نهايته.

هناك أكثر من 2.5 مليون فلسطيني يعيشون تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بينما يعيش مليونان آخران تحت الحصار المفروض على قطاع غزة.

المتنافسان الرئيسيان في الانتخابات الإسرائيلية بنيامين نتنياهو و بيني غانتس سعيا لكسب دعم المتطرفين والمستوطنين الإسرائيليين عبر التعهد بأن إسرائيل ستسيطر بشكل دائم على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة.

من شأن هذه الخطوة أن تنهي طموح الفلسطينيين في إنشاء الدولة الفلسطينية المنشودة.

آراء الفلسطينيين