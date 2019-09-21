الجبير: نتشاور مع الحلفاء بشأن الرد على استهداف "أرامكو"

قال وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن بلاده تتشاور مع الأصدقاء والحلفاء بشأن الخطوات التالية لإعلان النتائج لتحقيقات استهداف منشأتي "أرامكو" الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير السعودي، في الرياض، السبت، نقلته فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية.

التحقيقات جارية حول أرامكو

أوضح الجبير، أن "أكثر من 80 دولة أدانت هذا الهجوم العدواني والإرهابي"، السبت الماضي، الذي تبنته جماعة "الحوثي" اليمنية.

أكد أن التحقيقات الجارية تستهدف التعرف على مصدر إطلاق الأسلحة الإيرانية صوب منشأتي "أرامكو".

قال إن "الإطلاق لم يأت من اليمن ولكن من الشمال، وسنطلع العالم على نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها".

كشف أنه "تم استهداف المملكة بأكثر من 260 صاروخا باليستيا و150 مسيرة كلها إيرانية الصنع"، دون أن يحدد فترتها الزمنية، غير أنها ظهرت بشكل لافت منذ قيادة السعودية التحالف العسكري في اليمن في 2015.

قال الجبير: "في المقابل المملكة لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو رصاصة باتجاه إيران ونحن نسعى للخير وطهران تسعى للشر".

طالب المجتمع الدولي بالحد من "سياسيات تخريبية لإيران في المنطقة".

قال: "سنتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا العدوان، ونتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات".

استنكر الجبير نفي إيران عدم تورطها في أي تخريب بالمنطقة، قائلا: "تصريحات طهران غير منطقية وغير واضحة".

قال إن "إيران تتدخل في منطقة الخليج بعملائها، وتدعم منظمات إرهابية في سوريا ولبنان والعراق، ووفرت صواريخ لمليشيات لضرب المملكة".

تابع: "إيران تدعي أنها غير مسؤولة عن إطلاق صواريخ إيرانية الصنع، وهذا غير مقبول هي تتحمله".

ولم يتسن الحصول على رد من طهران بشأن تلك الاتهامات غير أنها نفت مرارا علاقتها بالاستهداف الأخير.

هجمات أرامكو