نيويورك تايمز:سو تشي تواجه محاكمة جنائية بسبب الحملة ضد الروهينغيا

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أونغ سان سو تشي، مستشارة ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام سابقاً، قد تتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

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