مبعوث ترمب في الشرق الأوسط يلتقي نتنياهو بعد خسارته الانتخابات

التقى جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الشرق الأوسط، الجمعة، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية.

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كانت زيارة غرينبلات إلى المنطقة مقررة قبل الانتخابات الإسرائيلية، لكن يبدو أن الهدف منها الآن هو جس النبض على أرض الواقع فيما يتعلق بالوضع السياسي الجديد وتشكيل الحكومة بعد خسارة نتنياهو في الانتخابات.

قال مسؤول بالسفارة الأمريكية إن غرينبلات سيجري مناقشات مع مختلف الأطراف بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذلها الإدارة بشأن التسوية مع الفلسطينيين.

أهمية الزيارة

منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض في عام 2017، تعاملت إدارته بشكل رئيسي مع نتنياهو، متخليا عن اتصالات البيت الأبيض الوثيقة مع المعارضة.

لا يبدو أن البيت الأبيض لديه اتصالات مع بيني غانتز، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، والذي فاز حزبه "أزرق وأبيض" في الانتخابات.

يتعين على البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة القادمة الاعتراف بالواقع السياسي الجديد في إسرائيل والتعرف على اللاعبين السياسيين الجدد.

لقاء غرينبلات مع نتنياهو يأتي مع دعوة الأخير إلى تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، فيما يبدو أنها محاولة لتجنب خروجه من السلطة.

كان رد فعل الرئيس ترمب على خسارة نتنياهو للانتخابات واحتمال فقدان أقرب حلفائه الدوليين بقوله إن علاقات أمريكا "مع إسرائيل".

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