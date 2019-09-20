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مبعوث ترمب في الشرق الأوسط يلتقي نتنياهو بعد خسارته الانتخابات

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو مع مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات (يسار)
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو مع مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات (يسار)
20/9/2019

التقى جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الشرق الأوسط، الجمعة، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية.

التفاصيل
  • كانت زيارة غرينبلات إلى المنطقة مقررة قبل الانتخابات الإسرائيلية، لكن يبدو أن الهدف منها الآن هو جس النبض على أرض الواقع فيما يتعلق بالوضع السياسي الجديد وتشكيل الحكومة بعد خسارة نتنياهو في الانتخابات.
  • قال مسؤول بالسفارة الأمريكية إن غرينبلات سيجري مناقشات مع مختلف الأطراف بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذلها الإدارة بشأن التسوية مع الفلسطينيين.
أهمية الزيارة
  • منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض في عام 2017، تعاملت إدارته بشكل رئيسي مع نتنياهو، متخليا عن اتصالات البيت الأبيض الوثيقة مع المعارضة.
  • لا يبدو أن البيت الأبيض لديه اتصالات مع بيني غانتز، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، والذي فاز حزبه "أزرق وأبيض" في الانتخابات.
  • يتعين على البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة القادمة الاعتراف بالواقع السياسي الجديد في إسرائيل والتعرف على اللاعبين السياسيين الجدد.
  • لقاء غرينبلات مع نتنياهو يأتي مع دعوة الأخير إلى تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، فيما يبدو أنها محاولة لتجنب خروجه من السلطة.
  • كان رد فعل الرئيس ترمب على خسارة نتنياهو للانتخابات واحتمال فقدان أقرب حلفائه الدوليين بقوله إن علاقات أمريكا "مع إسرائيل".
خلفية
  • إدارة ترمب كانت قد أعلنت أتها ستكشف عن خطتها للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية، لكن ذلك كان مبنيا على افتراض أن نتنياهو سيفوز في الانتخابات وسيشكل حكومة.
  • الوضع الجديد بعد خسارة نتنياهو سيفرض على البيت الأبيض مراجعة استراتيجيته، وتحديد ما إذا كان يجب المضي قدما في خطة السلام، أو تأجيل الكشف عنها من جديد.
  • في وقت سابق من الشهر الجاري أعلن غرينبلات عن رحيله من الإدارة الأمريكية وكان يخطط للرحيل بمجرد إطلاق الجانب السياسي للخطة.

 

المصدر : موقع أكسيوس الأمريكي
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