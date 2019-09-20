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سياسة

كوريا الشمالية ترحب بنهج ترمب الجديد في المحادثات

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) وزعيم كوريا الشمالية-كيم جونغ في قمة هانوي
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) وزعيم كوريا الشمالية-كيم جونغ في قمة هانوي
20/9/2019

رحب كبير مفاوضي كوريا الشمالية في الملف النووي اليوم الجمعة باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استخدام "نهج جديد" في المحادثات بشأن برامج بيونغ يانغ للأسلحة.

التفاصيل
  • كيم ميونغ جيل أثنى على "القرار السياسي الحكيم" الذي اتخذه ترمب بالسعي لتبني نهج جديد للمحادثات المعلقة من دون "مثير للمشاكل" في الإدارة الأمريكية.
  • كان المسؤول الكوري الشمالي يشير فيما يبدو لجون بولتون مستشار الأمن القومي الذي أقيل الأسبوع الماضي.
  • وقال كيم كبير المفاوضين إنه يريد أن يكون "متفائلا" بأن الولايات المتحدة "ستحسبها بالطريقة الصحيحة خلال المحادثات المقبلة".
  • كيم: في الوقت الراهن لست واثقا تماما مما كان يقصده باقتراحه استخدام نهج جديد.
  • كيم: بالنسبة لي فيبدو أنه يريد التلميح إلى أن حلا تدريجيا يبدأ بالأمور الملموسة أولا مع بناء الثقة في بعضنا البعض هو أفضل خيار.
خلفيات
  • كان بولتون من صقور السياسة الخارجية الأمريكية.
  • وكادت جهود ترمب للتواصل مع كوريا الشمالية تنهار في فبراير/شباط بعد أن اتبع نصيحة بولتون خلال قمة ثانية في هانوي وسلم كيم ورقة تدعو بيونغ يانغ لنقل أسلحة نووية والوقود اللازم لصنع قنابل إلى الولايات المتحدة.
  • نددت كوريا الشمالية بوجود بولتون، الذي كان يروج لاستخدام القوة العسكرية للإطاحة بقيادة البلد المعزول، ووصفته بأنه "مجنون حرب" و"حثالة بشرية".
  • وقال ترمب إن بولتون ارتكب أخطاء منها إهانة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعدما طالبه باتباع "النموذج الليبي" وتسليم كل أسلحته النووية.
  • وذكر ترمب يوم الأربعاء أن مقترح النموذج الليبي "سبب انتكاسة كبيرة لنا" في الوقت الذي تمخضت فيه مساعيه الدبلوماسية مع كوريا الشمالية عن تجميد التجارب النووية وإعادة رفات جنود أمريكيين فقدوا في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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