كوريا الشمالية ترحب بنهج ترمب الجديد في المحادثات

رحب كبير مفاوضي كوريا الشمالية في الملف النووي اليوم الجمعة باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استخدام "نهج جديد" في المحادثات بشأن برامج بيونغ يانغ للأسلحة.

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كيم ميونغ جيل أثنى على "القرار السياسي الحكيم" الذي اتخذه ترمب بالسعي لتبني نهج جديد للمحادثات المعلقة من دون "مثير للمشاكل" في الإدارة الأمريكية.

كان المسؤول الكوري الشمالي يشير فيما يبدو لجون بولتون مستشار الأمن القومي الذي أقيل الأسبوع الماضي.

وقال كيم كبير المفاوضين إنه يريد أن يكون "متفائلا" بأن الولايات المتحدة "ستحسبها بالطريقة الصحيحة خلال المحادثات المقبلة".

كيم: في الوقت الراهن لست واثقا تماما مما كان يقصده باقتراحه استخدام نهج جديد.

كيم: بالنسبة لي فيبدو أنه يريد التلميح إلى أن حلا تدريجيا يبدأ بالأمور الملموسة أولا مع بناء الثقة في بعضنا البعض هو أفضل خيار.

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