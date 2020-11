ظريف: السعودية والإمارات تريدان "قتال إيران حتى آخر أمريكي"

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إنه يبدو أن السعودية والإمارات ترغبان في "قتال إيران حتى آخر أمريكي".

التفاصيل

.@SecPompeo has it the other way around:

It's not #Iran that wishes to fight to the last American; rather, it is his #B_Team hosts who seem to wish to fight Iran to the last American.

Iran has no desire for war, but we will, and always have, defend our people and our nation.

— Javad Zarif (@JZarif) September 20, 2019