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سياسة

ظريف: السعودية والإمارات تريدان "قتال إيران حتى آخر أمريكي"

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
20/9/2019

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إنه يبدو أن السعودية والإمارات ترغبان في "قتال إيران حتى آخر أمريكي".

التفاصيل

  • كان ظريف يرد على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس خلال زيارة لأبوظبي قال فيها "في حين أن وزير خارجية إيران يهدد بحرب شاملة وبالقتال حتى آخر أمريكي، نحن هنا لبناء تحالف يستهدف تحقيق السلام".
  • وقال ظريف على تويتر اليوم الجمعة "الوزير بومبيو فهم الأمر على النحو الخاطئ: ليست إيران هي التي ترغب في القتال حتى آخر أمريكي بل مضيفوه من الفريق باء الذين يرغبون فيما يبدو في قتال إيران حتى آخر أمريكي".
  • وقال ظريف من قبل إن ما يسمى بالفريق باء الذي يضم ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي قد يستدرج الرئيس الأمريكي للدخول في صراع مع طهران.
خلفيات
  • استهدفت هجمات منشأتين للنفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية شرقي المملكة، ما أدى إلى تعطل نصف إنتاج السعودية من النفط.
  • قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها شنت الهجمات بطائرات مسيرة.
  • اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجمات.
  • نفت طهران اتهامات واشنطن وقالت إنها غير مقبولة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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