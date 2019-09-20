شاهد| رسالة محمد علي للمصريين: السيسي مرتبك ولدينا خطة لإسقاطه

وجه رجل الأعمال المصري محمد علي رسالة إلى الشعب المصري موضحا فيها ماهية الأسباب التي تدعو للخروج ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال علي في فيديو جديد له بثه، الجمعة، على صفحته عبر فيسبوك، إن مصر تعاني من انعدام الأمن وتدني مستوى التعليم والخدمات الصحية وارتفاع مستوى الديون الداخلية والخارجية.
التفاصيل
- أوضح أن ما كشفه خلال مقاطع الفيديو السابقة أربك السيسي بشكل كبير.
- قال إن انتصار زوجة السيسي تقوم بتبديد الثروة في مصر وتبذير أموال البلاد.
- قال إن لدية خطة للتصعيد مع النظام المصري حتى يتم إسقاطه.
- أكد أن النظام المصري لن يستطيع اعتقال ملايين المصريين، داعيا الشعب للخروج والوقوف لمدة ساعة بعد مباراة السوبر، مساء الجمعة، بين ناديي الأهلي والزمالك.
- قال علي إن نظام عبد الفتاح السيسي فشل في مواجهة الإرهاب في سيناء وأن الشواهد أكدت أنه يواجه حفنة من الصبيان المسلحين.
- طالب الشعب المصري بإظهار تواجده في الشارع كي تتحرك قيادة الجيش المصري لعزل عبد الفتاح السيسي.
- طالب بضرورة سلمية الوقفة والالتزام وعدم الانجرار للعنف مؤكدا أن الجيش سيقوم بعزله.
- أكد اتخاذ خطوات تصعيدية ما لم يتنحَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والخروج كل يوم جمعة من أجل الضغط على النظام المصري.
- دعا إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفتح صفحة جديدة واحترام كافة الأفكار والتيارات السياسية.
- قال إن الثورة في مصر لن تحدث في (يوم وليلة).