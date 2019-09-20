شاهد| رسالة محمد علي للمصريين: السيسي مرتبك ولدينا خطة لإسقاطه

وجه رجل الأعمال المصري محمد علي رسالة إلى الشعب المصري موضحا فيها ماهية الأسباب التي تدعو للخروج ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال علي في فيديو جديد له بثه، الجمعة، على صفحته عبر فيسبوك، إن مصر تعاني من انعدام الأمن وتدني مستوى التعليم والخدمات الصحية وارتفاع مستوى الديون الداخلية والخارجية.

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