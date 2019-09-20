تويتر يحذف آلاف الحسابات من الإمارات ومصر تهاجم قطر وإيران

قال موقع تويتر إنه حذف آلاف الحسابات التي كانت تدار من الإمارات ومصر وتستهدف بصورة أساسية قطر وإيران بينما توجه رسائل مكثفة مؤيدة للسعودية.

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حذف موقع تويتر مجموعة تضم 267 حسابا من الإمارات ومصر لانخراطها في "حملة إعلامية متشعبة" تستهدف قطر وإيران بينما توجه رسائل مكثفة مؤيدة للسعودية.

قالت الشركة إن هذه الحسابات كانت تديرها شركة خاصة تدعى دوتديف تعرف نفسها على موقعها بأنها "شركة برمجيات متخصصة مقرها أبوظبي".

للشركة فرع آخر في مصر بمحافظة الجيزة على مشارف القاهرة.

كما حذف تويتر شبكة أكبر تضم 4258 حسابا قال إنها تدار حصريا من الإمارات وتستخدم أسماء وهمية.

الشبكة التي تدار من الإمارات تنشر تغريدات معظمها عن قطر واليمن.

لم تحدد الشركة كيانا مسؤولا عن هذه العملية.

تعليق حساب القحطاني

علق تويتر الجمعة حساب المستشار الملكي السعودي السابق سعود القحطاني.

تعليق الحساب جاء بعد نحو عام من إقالة القحطاني بسبب الاشتباه بضلوعه في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

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