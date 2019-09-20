تويتر يحذف آلاف الحسابات من الإمارات ومصر تهاجم قطر وإيران

قال موقع تويتر إنه حذف آلاف الحسابات التي كانت تدار من الإمارات ومصر وتستهدف بصورة أساسية قطر وإيران بينما توجه رسائل مكثفة مؤيدة للسعودية.
التفاصيل
- حذف موقع تويتر مجموعة تضم 267 حسابا من الإمارات ومصر لانخراطها في "حملة إعلامية متشعبة" تستهدف قطر وإيران بينما توجه رسائل مكثفة مؤيدة للسعودية.
- قالت الشركة إن هذه الحسابات كانت تديرها شركة خاصة تدعى دوتديف تعرف نفسها على موقعها بأنها "شركة برمجيات متخصصة مقرها أبوظبي".
- للشركة فرع آخر في مصر بمحافظة الجيزة على مشارف القاهرة.
- كما حذف تويتر شبكة أكبر تضم 4258 حسابا قال إنها تدار حصريا من الإمارات وتستخدم أسماء وهمية.
- الشبكة التي تدار من الإمارات تنشر تغريدات معظمها عن قطر واليمن.
- لم تحدد الشركة كيانا مسؤولا عن هذه العملية.
تعليق حساب القحطاني
- علق تويتر الجمعة حساب المستشار الملكي السعودي السابق سعود القحطاني.
- تعليق الحساب جاء بعد نحو عام من إقالة القحطاني بسبب الاشتباه بضلوعه في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
خلفيات
- كان القحطاني، المقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يدير مركز الرصد الإعلامي بالديوان الملكي كما كان يشرف على جيش إلكتروني منوط بحماية صورة المملكة ومهاجمة من يعتقد أنهم أعداؤها على الإنترنت.
- حدد القحطاني معالم الموقف السعودي من قضايا مثل النزاع الدبلوماسي مع قطر والأمن وحقوق الإنسان.
- لم ينشر حساب القحطاني أي تغريدات منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول أي بعد فترة قصيرة من إقالته.
- رويترز نقلت عن مصادر في يناير/كانون الثاني قولها إن القحطاني ظل يمارس قدرا كبيرا من النفوذ من خلف الكواليس.
- على الرغم من أن النائب العام السعودي قال إن القحطاني شارك في خطة لإعادة خاشقجي للسعودية، فقد رفض مسؤولون الكشف عما إذا كان اعتقل وقالت مصادر إنه ليس بين من يحاكمون بتهمة قتل خاشجقي.