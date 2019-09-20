بومبيو يؤكد على حل سلمي مع إيران وظريف يشكك

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس أن بلاده تسعى لبناء تحالف يهدف إلى تحقيق "حل سلمي" للأزمة مع إيران وهو ما قابله وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بالتشكيك.

التفاصيل:

بومبيو قال في تصريحات عقب زيارة للعاصمة الإماراتية أبو ظبي "نرغب بحل سلمي … وآمل أن ترى الجمهورية الإسلامية المسألة بالطريقة نفسها".

بومبيو: لا نزال نسعى لبناء تحالف كعمل من أعمال الدبلوماسية في حين أن وزير خارجية إيران يهدد بحرب شاملة وبالقتال حتى آخر أمريكي.

جاءت تصريحات بومبيو بعد تحذير نظيره الإيراني من حرب شاملة إذا تعرضت بلاده لضربة أمريكية أو سعودية.

ظريف كتب تغريدة ردا على بومبيو شكك فيها في الخطط الأمريكية الرامية لبناء تحالف من أجل التوصل إلى حل سلمي في الشرق الأوسط.

بومبيو كان قد اتهم إيران بالوقوف خلف الهجوم على شركة أرامكو السعودية السبت الماضي، معتبرا ان طهران أقدمت على "عمل حربي" ضد حليف لواشنطن.

زار بومبيو الإمارات في إطار جولة خليجية شملت السعودية حيث التقى الأربعاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة.

مورغان أورتاغوس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: اتفق بومبيو والأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء على أن الهجوم على أرامكو "لم يهدد الأمن القومي السعودي فحسب، بل حياة الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في المملكة أيضا، وكذلك إمدادات الطاقة العالمية بشكل عام".

جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ـ رويترز

الرد على إيران

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال إن التهاون مع إيران سيشجعها "لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية".

الجبير على تويتر: هجوم يوم السبت على منشآت أرامكو النفطية "ليس اعتداء على السعودية فقط وإنما على العالم" وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته.

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