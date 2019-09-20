اليمن: قتلى للتحالف بينهم قيادي في حضرموت وعملية عسكرية شمال الحديدة

قتل قائد عسكري للتحالف السعودي الإماراتي أمس الخميس، أثناء مهمة عسكرية في محافظة حضرموت شرق اليمن، وسط توترات متصاعدة بعد الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين.

خسائر للتحالف

لقي ضابط سعودي برتبة عقيد ركن مصرعه، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة وادي بن علي التابع لشبام بحضرموت.

أوضح بيان رسمي، أن القتيل هو بندر العتيبي يحمل رتبة عقيد ركن، وهو قائد قوات التحالف بوادي وصحراء حضرموت.

صدر البيان عن السلطات المحلية بحضرموت، وقيادة المنطقة العسكرية الأولى للجيش اليمني.

أسفر الحادث وفق البيان عن مقتل جنديين سعوديين من التحالف، وجنديين آخرين للجيش اليمني في المنطقة العسكرية الأولى.

أدى الحادث إلى إصابة 6 آخرين من بينهم رئيس أركان إحدى كتائب قيادة المنطقة الأولى.

في وقت سابق نقلت الأناضول عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن قائد التحالف في وادي حضرموت السعودي أبو نواف قتل مع عدة جنود خلال مهمة عسكرية بمديرية شبام.

اعتراض زورق للحوثيين

التحالف أعلن تدمير زورق مفخخ أطلقه الحوثيون أمس الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس).

المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي: الزورق تم إطلاقه عن بعد من محافظة الحديدة غربي اليمن.

المالكي: القوات البحرية للتحالف رصدت قيام الحوثيين بـ"عمل عدائي وإرهابي وشيك" جنوب البحر الأحمر.

المالكي: التحالف دمر أربعة مواقع كانت تستخدم في "تجميع وتفخيخ الزوارق وتصنيع الألغام البحرية"

يأتي ذلك ضمن عملية عسكرية أعلن التحالف تنفيذها الخميس شمال مدينة الحديدة الساحلية في اليمن.

قرارات رئاسية

عين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وزيرين جديدين للخارجية والمالية.

عين هادي السفير محمد عبدالله الحضرمي وزيرا للخارجية، خلفا لخالد اليماني.

وعين الرئيس اليمني، سالم صالح بن بريك، وزيرا للمالية خلفا لأحمد عبيد الفضلي.

أحمد عبيد الفضلي، بدوره عُين محافظا جديدا للبنك المركزي، خلفا لحافظ معياد.

توترات متصاعدة