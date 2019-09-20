الملك السعودي: سنتخذ إجراءات عقب انتهاء التحقيقات في هجمات أرامكو

قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، إن بلاده ستتخذ إجراءات عقب انتهاء التحقيقات في الهجمات التي استهدفت منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو".

جاء ذلك خلال اتصال أجراه العاهل السعودي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق وكالة الأنباء السعودية.

المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة

قال سلمان إن "المملكة بعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو ستتخذ الإجراءات المناسبة (لم يحددها) التي تحفظ أمنها واستقرارها".

أوضح أن "هذه الأعمال الإجرامية تمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط العالمية".

أدان الرئيس الصيني الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لـ"أرامكو" شرقي المملكة، مشددا على تأييد بلاده التام لمساعي السعودية من أجل ضمان أمنها.

أبدى بينغ تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط، حسب المصدر ذاته.

وأمس الخميس، أعلنت الأمم المتحدة، وصول فريق خبراء تابع لها إلى السعودية، للتحقيق في هجمات استهدفت منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو.

هجمات أرامكو