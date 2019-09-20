البث الحي
سياسة

البنتاغون واثق من القدرة على تحديد المسؤولين عن هجوم أرامكو

منشآت أرامكو السعودية التي تعرضت للقصف وتسببت في تقليص انتاج النفط السعودي إلى النصف
منشآت أرامكو السعودية التي تعرضت للقصف وتسببت في تقليص انتاج النفط السعودي إلى النصف
20/9/2019

قالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) إنه "واثق" من أن التحقيق الدولي الذي يجري في السعودية قادر على التوصل إلى تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين.

التفاصيل
  • المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان: قال إن الولايات المتحدة تنتظر أن تعلن السعودية الجهة المسؤولة عن الهجمات.
  • هوفمان: "كل المؤشرات التي لدينا تفيد بأن إيران مسؤولة بطريقة ما عن الهجوم على المنشأتين النفطيتين السعوديتين".    
  • هوفمان: "نحن على درجة كبيرة من الثقة بأننا سنكون قادرين على تحديد الجهات المسؤولة عن كل ما حصل بدقة".
  • هوفمان: سنواصل العمل مع السعوديين لبلوغ هذه النقطة.
  • هوفمان: قرارات الرد الأمريكي على الهجوم لم تتخذ بعد.
  • المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية الكولونيل بات رايدر: لم يتخذ أي قرار بشأن إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.    
  • رايدر: في الوقت الراهن ليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلق بتعديل القوات أو زيادتها.
  • رايدر: من دون التقليل من طبيعة الهجوم على المنشأتين النفطيتين وتداعياته على السوق العالمية للطاقة، يجب أيضا التريث للنظر فيما نتحدث عنه وهو هجوم استهدف منشأتين مدنيتين في بلد أجنبي.
  • رايدر: هدفنا هو منع نشوب نزاع في الشرق الأوسط.
خلفيات
  • استهدفت هجمات منشأتين للنفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية شرقي المملكة، ما أدى إلى تعطل نصف إنتاج السعودية من النفط.
  • قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها شنت الهجمات بطائرات مسيرة.
  • اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجمات.
  • نفت طهران اتهامات واشنطن وقالت إنها غير مقبولة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

إلهان عمر تطالب بايدن بالتراجع عن صفقات بيع الأسلحة "لمنتهكي حقوق الإنسان"

عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر( مواقع التواصل)

باكستان.. مئات الآلاف يشيعون زعيم جماعة قادت مظاهرات ضد فرنسا

أعداد كبيرة في تشييع جثمان خادم حسين رضوي (روتيرز)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

استخدم بيانات وزيرة.. صحفي يخترق مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي (فيديو)

وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد( وسط) (رويترز)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)