البنتاغون واثق من القدرة على تحديد المسؤولين عن هجوم أرامكو

قالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) إنه "واثق" من أن التحقيق الدولي الذي يجري في السعودية قادر على التوصل إلى تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين.
التفاصيل
- المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان: قال إن الولايات المتحدة تنتظر أن تعلن السعودية الجهة المسؤولة عن الهجمات.
- هوفمان: "كل المؤشرات التي لدينا تفيد بأن إيران مسؤولة بطريقة ما عن الهجوم على المنشأتين النفطيتين السعوديتين".
- هوفمان: "نحن على درجة كبيرة من الثقة بأننا سنكون قادرين على تحديد الجهات المسؤولة عن كل ما حصل بدقة".
- هوفمان: سنواصل العمل مع السعوديين لبلوغ هذه النقطة.
- هوفمان: قرارات الرد الأمريكي على الهجوم لم تتخذ بعد.
- المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية الكولونيل بات رايدر: لم يتخذ أي قرار بشأن إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
- رايدر: في الوقت الراهن ليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلق بتعديل القوات أو زيادتها.
- رايدر: من دون التقليل من طبيعة الهجوم على المنشأتين النفطيتين وتداعياته على السوق العالمية للطاقة، يجب أيضا التريث للنظر فيما نتحدث عنه وهو هجوم استهدف منشأتين مدنيتين في بلد أجنبي.
- رايدر: هدفنا هو منع نشوب نزاع في الشرق الأوسط.
خلفيات
- استهدفت هجمات منشأتين للنفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية شرقي المملكة، ما أدى إلى تعطل نصف إنتاج السعودية من النفط.
- قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها شنت الهجمات بطائرات مسيرة.
- اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجمات.
- نفت طهران اتهامات واشنطن وقالت إنها غير مقبولة.