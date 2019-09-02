وزير يمني: الحوار مع مليشيات أبوظبي لن يكون إلا بالسلاح

مصادر في محافظة عدن ذكرت أن الإمارات تواصل حشد ألوية تمولها تعرف بـ"العمالقة"، لمساندة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مواجهة القوات الحكومية الشرعية.
كان الانفصاليون سيطروا على محافظتي عدن وأبين الخميس الماضي، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع للجيش اليمني، ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتلى وجرحى، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.
أقرت الإمارات بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت "مجموعات إرهابية مسلحة" ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن.
قالت الحكومة اليمنية إنها "ترفض التبريرات الزائفة التي ساقتها الإمارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني"، واعتبرت محاولة الإمارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش اليمني، "مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني".