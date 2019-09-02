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نتنياهو يدعو لمقاطعة قناة إسرائيلية بسبب مسلسل

الفتى الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير
الفتى الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير
2/9/2019

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقاطعة قناة تلفزيونية إسرائيلية بسبب إنتاجها مسلسلا عن استشهاد الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، ووصف المسلسل بأنه معاد للسامية.

التفاصيل:
  • قال نتنياهو إن مسلسل "أور بويز" (أولادنا) يشوه إسرائيل دوليا، ودعا إلى مقاطعة شركة كيشيت التي شاركت في إنتاجه.
  • تصريحات نتنياهو بشأن شركة كيشيت قوبلت بانتقاد على نطاق واسع، حيث اعتبرت جزءا من حملته على وسائل الإعلام قبيل الانتخابات المقررة هذا الشهر.
  • نتنياهو اتهم شبكة كيشيت في السابق بارتكاب "اعتداء إرهابي على الديمقراطية"، بعدما بثت المحطة تقارير مسربة عن تحقيقات الشرطة في تهم فساد ضده.
  • نتنياهو اتهم المسؤولين التنفيذيين في كيشيت بالسعي إلى تشويهه "بشكل يومي".
خلفية:
  • مسلسل "أولادنا" هو عمل درامي يوثق قصة استشهاد الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير بعد اختطافه من قبل مستوطنين إسرائيليين قاموا بتعذيبه وحرقه حيا حتى الموت عام 2014.
  • المسلسل عمل مشترك لشبكة "إتش بي أو" الأمريكية التي تنتج مسلسل "صراع العروش" الشهير، وشركة كيشيت إنترناشونال الإسرائيلية، وشركة موفي بلس.
  • تولى كتابة الحلقات، التي تذاع باللغتين العبرية والعربية وإخراجها وإنتاجها إسرائيليان هما جوزيف سيدار وهاغاي ليفي، وفلسطيني من الداخل توفيق أبو وائل.
  • يمزج المسلسل بين لقطات وثائقية واقعية للأحداث التي رافقت استشهاد محمد أبو خضير، بمشاهد تمثيلية للنفاذ إلى التفاصيل الدقيقة التي يقول معدو المسلسل إنها تحرك الصراع.
المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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