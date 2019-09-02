نتنياهو يدعو لمقاطعة قناة إسرائيلية بسبب مسلسل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقاطعة قناة تلفزيونية إسرائيلية بسبب إنتاجها مسلسلا عن استشهاد الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، ووصف المسلسل بأنه معاد للسامية.
التفاصيل:
- قال نتنياهو إن مسلسل "أور بويز" (أولادنا) يشوه إسرائيل دوليا، ودعا إلى مقاطعة شركة كيشيت التي شاركت في إنتاجه.
- تصريحات نتنياهو بشأن شركة كيشيت قوبلت بانتقاد على نطاق واسع، حيث اعتبرت جزءا من حملته على وسائل الإعلام قبيل الانتخابات المقررة هذا الشهر.
- نتنياهو اتهم شبكة كيشيت في السابق بارتكاب "اعتداء إرهابي على الديمقراطية"، بعدما بثت المحطة تقارير مسربة عن تحقيقات الشرطة في تهم فساد ضده.
- نتنياهو اتهم المسؤولين التنفيذيين في كيشيت بالسعي إلى تشويهه "بشكل يومي".
خلفية:
- مسلسل "أولادنا" هو عمل درامي يوثق قصة استشهاد الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير بعد اختطافه من قبل مستوطنين إسرائيليين قاموا بتعذيبه وحرقه حيا حتى الموت عام 2014.
- المسلسل عمل مشترك لشبكة "إتش بي أو" الأمريكية التي تنتج مسلسل "صراع العروش" الشهير، وشركة كيشيت إنترناشونال الإسرائيلية، وشركة موفي بلس.
- تولى كتابة الحلقات، التي تذاع باللغتين العبرية والعربية وإخراجها وإنتاجها إسرائيليان هما جوزيف سيدار وهاغاي ليفي، وفلسطيني من الداخل توفيق أبو وائل.
- يمزج المسلسل بين لقطات وثائقية واقعية للأحداث التي رافقت استشهاد محمد أبو خضير، بمشاهد تمثيلية للنفاذ إلى التفاصيل الدقيقة التي يقول معدو المسلسل إنها تحرك الصراع.