فايننشال تايمز: روسيا تجمع "غنائم الحرب" في سوريا الأسد

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن موسكو بدأت بتحصيل مكاسب مقابل دعمها لنظام بشار الأسد في سوريا، الذي أسهم في تغيير مسار الحرب لصالحه.

موطئ قدم في قطاع مربح

تقرير الصحيفة سلط الضوء على مصنع يديره صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

التقرير استدل بمصنع الأسمدة، الواقع بالقرب من مدينة حمص، مؤكدًا وجود مجموعة من المرتزقة الروس مدججين بالسلاح، يحيطون بالموقع.

المصنع أو المنجم يشكل، وفق الصحيفة، العنصر الرئيسي في صناعة الفوسفات السورية.

شركة يمتلكها رجل الأعمال الروسي غينادي تيموشينكو -وهو صديق مقرب من بوتين- تسيطر على عقود طويلة الأجل لتشغيل المنجم.

التقديرات تشير إلى أن سوريا لديها واحدة من أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، وهو أمر ضروري لصنع الأسمدة.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، فرضا عقوبات اقتصادية على تيموشينكو، بسبب تقديم مساعدة مادية لمسؤولي الحكومة الروسية بعد ضمها جزيرة القرم عام 2014.

اتفاقيات مشبوهة وعمليات تحايل

التقرير أشار إلى العقود التي وقعتها روسيا مع النظام السوري، لتشغيل منجم فوسفات قرب مدينة تدمر.

مجلس الشعب السوري صادق على عقد مع شركة تيموشينكو "ستروترنسغاز لوجيستك"، للسماح لها بالعمل في المنجم.

الشركة التي يديرها صديق بوتين، حصلت هذا العام على عقد لتشغيل ميناء طرطوس، حيث يتم شحن صخور الفوسفات الخام والأسمدة إلى الخارج.

الفوسفات لا يخضع للعقوبات الأمريكية والأوربية، التي أضرت بالصناعات الأخرى في البلاد، ولا سيما قطاع النفط.

غير أن الشركات الأجنبية تتخوف من التعامل مع الجهات الخاضعة للعقوبات، ما يؤثر بشكل عام على الصادرات السورية.

التقرير نقل عن خبراء قولهم إن الشركة تبيع الفوسفات كمنتج لبناني، للتحايل على تردد الشركات في التعامل مع سوريا، ومن المعروف أن لبنان ليس بلدًا منتجًا للفوسفات.

الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

صفقات كبيرة لصالح موسكو

قالت الصحيفة، إن بيانات الاتحاد الأوربي أظهرت أن فوسفات بقيمة مليوني يورو، وصل إلى هولندا من لبنان عام 2018.

وثائق الجمارك اللبنانية والسورية التي حصلت عليها "فايننشال تايمز"، تظهر شحنتين من الأسمدة الفوسفاتية تبلغ حمولتها 6 آلاف طن تقريبًا، تم نقلهما من ميناء طرابلس اللبناني في مايو/أيار، ويونيو/حزيران.

وفق الإحصائيات التي نشرها التقرير، رست أول سفينة "رؤوف إتش" على ميناء نيا كارفالي في اليونان.

السجلات تشير للسفينة الثانية "تينساتي" أنها رست على ميناء نيا كارفالي.

تصدير يرتفع رغم المعوقات

معدلات تصدير الفوسفات السوري إلى الخارج، ارتفعت هذا العام رغم المعوقات.

بحسب بيانات "سي أر يو" التي تقوم بالبحث في حركة البضائع، صدرت سوريا هذا العام 460 ألف طن من الفوسفات، مقارنة مع 328 ألف طن العام الماضي.

في عام 2010، كان مجمل التصدير 3.1 مليون طن، وانخفض إلى صفر عام 2016، ما يعني أن البيانات لا تضم كل التصدير.

هيئة الإحصاء في اليونان، أبلغت فايننشيال تايمز أنها ستبحث عن بيانات استيراد تغطي الفوسفات والأسمدة، ثم توقفت عن الاستجابة للرسائل.

يتم شحن صخور الفوسفات الخام والأسمدة إلى عدد من البلدان في الخارج، من بينها إيران التي قدمت الدعم العسكري للأسد، وتلقت وعودًا من النظام السوري بالوصول إلى الصناعات الرئيسية، بما في ذلك منجم فوسفات آخر.

الشركة العامة للأسمدة في حمص السورية (سانا)

وسيط موسكو في السوق

يبدو أن شركة سترويترغاز، لديها حقوق في استخراج الفوسفات السوري، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قد بدأت بالفعل في التنقيب.

فازت الشركة بالعشرات من العقود لبناء مشاريع البنية التحتية للطاقة واللوجستيات في روسيا، ودول أخرى لها علاقات قوية مع موسكو.

نقل التقرير عن خبراء قولهم، إن صلات تيموشينكو بالكرملين تجعل منه صناعيًا نادرًا، ووسيطًا مستعدًا للإشراف على المشاركة الروسية في الفوسفات السوري.

تضيف أن عمل تيموشينكو بسيط بالنسبة له، نظرًا للتكلفة المنخفضة والسوق المتوفر.

إنكار روسي وتأكيد سوري

فايننشال تايمز قالت إن شركة تيموشينكو رفضت التعليق حول عقود الاستثمار الموقعة، مضيفة أن فروعها لا عقود لها في سوريا.

وسائل إعلامية موالية للنظام، كانت قد أكدت توقيع شركة تيموشينكو عقودا في أبريل/نيسان، حيث حصلت الشركة الهندسية التابعة لها على عقد إدارة ميناء طرطوس لمدة 49 عامًا.

ممثل في مكتب الشركة بدمشق، أكد في يوليو/تموز أنهم عملوا مع شركة سترويترغاز، لكنه لم يستجب لطلبات الحصول على مزيد من التعليقات.

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