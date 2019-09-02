ظريف: لا مجال لإعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني

نفى وزير الخارجية الإيراني، وجود فرصة لإعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني، مستبعدا إعادة فتح ما وصفه بـ"صندوق باندورا" في إشارة إلى (صندوق كل الشرور).

التفاصيل:

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اليوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم إن الدول الأوربية غير ملتزمة بالكامل حيال الاتفاق النووي على خلاف روسيا والصين.

وزير الخارجية الإيراني قال" لا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي إلا من خلال التعاون بين دول الخليج.

جواد ظريف أضاف بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن طهران ترحب باقتراح روسي لتأمين منطقة الخليج.

تصريحات جواد ظريف:

طهران ستزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إذا أخفقت الأطراف الأوربية الموقعة عليه في حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.

لا معنى لمواصلة الالتزام بالاتفاق من جانب واحد إذا لم نتمتع بالفوائد التي وعدت بها الأطراف الأوربية في الاتفاق.

كان ظريف قد وصل إلى موسكو اليوم في زيارة تستغرق يوما واحدا.

في أغسطس/ آب زار وزير الخارجية الإيراني، فرنسا واجتمع مع الرئيس إيمانويل ماكرون، بينما كانت بلاده تستضيف اجتماعات قمة الدول الصناعية الكبرى السبع، للبحث في موضوع العقوبات على إيران.

إجراءات لحماية العلاقات الاقتصادية: