شاهد: هبوط طالب طيران في أول طلعة له بعد وفاة معلمه في الجو

حظي طالب طيران أسترالي، بإشادة كبيرة في أول طلعة جوية له لهبوطه بنجاح بطائرة خفيفة بعدما توفي معلمه أثناء تحليقهما في الجو فوق مطار بولاية أستراليا الغربية.

وفاة المدرب في الجو: