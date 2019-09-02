تونس.. مقتل مسؤول أمني وثلاثة مسلحين في اشتباكات بالقصرين

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، بمقتل مسؤول أمني و3 مسلحين في اشتباكات بمدينة حيدرة في محافظة القصرين بالوسط الغربي التونسي، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات الرئاسة المبكرة.

التفاصيل

الشرطة التونسية: قتل شرطي وثلاثة مسلحين اليوم الإثنين في اشتباك أثناء عملية أمنية قرب الحدود مع الجزائر.

العقيد حسام الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني للصحفيين: قواتنا قتلت ثلاثة مسلحين أثناء اشتباك إثر عملية أمنية.

الجبالي: رئيس مركز الأمن بحيدرة قتل خلال العملية.

مصدر أمني تونسي: وحدات الحرس الوطني بأم الضفا قامت بنصب كمين لعناصر مسلحة بمنطقة حيدرة، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار بين وحدات الحرس الوطني المذكورة وهذه العناصر، وأسفر عن مقتل رئيس مركز الحرس بمنطقة أم الضفا، ومقتل ثلاثة مسلحين.

عملية حيدرة: القضاء على أخطر العناصر الإرهابية في تونس https://t.co/4z4dHwxf6L — Radio Mosaïque FM 📻 (@RadioMosaiqueFM) September 2, 2019

ببالغ الحزن والأسى استُشهد صبيحة اليوم ،نجيب الشارني رئيس مركز الحرس الوطني التونسي بمنطقة حيدرة في ولاية القصرين، على إثر عملية أمنية نفذتها قوات الحرس الوطني ضد مجموعة إرهابية أسفرت عن تصفية 3 إرهابيين.

كل تعازي لعائلة الشهيد والذي قدم روحه فداءا للوطن

رحم الله شهداء الوطن pic.twitter.com/Ie7uZht5Ul — Haddad Rached (@haddad_rached) September 2, 2019

خلفيات

تقع ولاية القصرين في الوسط الغربي من تونس وهي محاذية للشريط الحدودي مع الجزائر على مسافة 220 كيلومترًا.

تنشط بعض الجماعات المتطرفة في جبال سمامة والشعانبي والسلوم قرب الحدود الجزائرية.

كان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد قال لرويترز الأسبوع الماضي إن بلاده ما زالت تواجه "تهديدات إرهابية"

الشاهد أضاف أنه يتعين المضي قدما في التركيز على إنعاش الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار الأمني كي تلحق تونس بمصاف البلدان الديمقراطية القوية.