تونس.. مقتل مسؤول أمني وثلاثة مسلحين في اشتباكات بالقصرين

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، بمقتل مسؤول أمني و3 مسلحين في اشتباكات بمدينة حيدرة في محافظة القصرين بالوسط الغربي التونسي، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات الرئاسة المبكرة.
عملية حيدرة: القضاء على أخطر العناصر الإرهابية في تونس https://t.co/4z4dHwxf6L
— Radio Mosaïque FM 📻 (@RadioMosaiqueFM) September 2, 2019
ببالغ الحزن والأسى استُشهد صبيحة اليوم ،نجيب الشارني رئيس مركز الحرس الوطني التونسي بمنطقة حيدرة في ولاية القصرين، على إثر عملية أمنية نفذتها قوات الحرس الوطني ضد مجموعة إرهابية أسفرت عن تصفية 3 إرهابيين.
كل تعازي لعائلة الشهيد والذي قدم روحه فداءا للوطن
رحم الله شهداء الوطن pic.twitter.com/Ie7uZht5Ul
— Haddad Rached (@haddad_rached) September 2, 2019
تبادل إطلاق نار في حيدرة: هوية شهيد الوطن https://t.co/2FlYKnP5cU
— Radio Mosaïque FM 📻 (@RadioMosaiqueFM) September 2, 2019