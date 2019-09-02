الصليب الأحمر: مئة قتيل من الأسرى بغارات التحالف على ذمار اليمنية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أكثر من مئة من الأسرى لدى الحوثيين قتلوا في غارات شنها التحالف السعودي الإماراتي على مدينة ذمار اليمنية، فيما طالبت الأمم المتحدة بالتحقيق.

وبعد أيام من مجزرة القصف الإماراتي لقوات الحكومة الشرعية اليمنية، أعلن الحوثيون، فجر أمس الأحد، مقتل وإصابة عشرات الأسرى الموالين للحكومة الشرعية، في قصف جوي للتحالف بمحافظة ذمار شمالي اليمن.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه استهدف "موقعًا عسكريًا" تابعا للحوثيين في ذمار، وقال الحوثيون إن التحالف تعمد استهداف الأسرى في ذمار وكان عدد كبير منهم يتهيأ للخروج ضمن صفقة تبادل.

تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

أكثر من 100 شخص قتلوا في غارة شنها التحالف على مركز اعتقال تابع للمتمردين الحوثيين في ذمار جنوب صنعاء.

غارات الأحد أسفرت عن تدمير بناية كانت تُتخذ مرفقًا للاحتجاز في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة جميع المحتجزين بداخلها، إثر انهيار البناية متعددة الطوابق.

المرفق يضم نحو 170 محتجزًا، لافتة إلى أن 40 ناجيًا من هؤلاء المحتجزين يتلقون العلاج بعد إصابتهم في الهجوم، في حين افتُرض مقتل باقي المحتجزين على الرغم من عدم الإعلان عن أرقام مؤكدة للضحايا حتى الآن.

تصريحات فرانز راوشتاين، رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن:

مشهد الدمار الهائل، ومنظر الجثث المتناثرة وسط الأنقاض مشهد مفجع بحق. يمكنني أن افترض بكل ثقة أن أكثر من 100 لقوا حتفهم.

ثلاث بنايات أصيبت وكذلك المبنى الذي يؤوي المعتقلين الذين قُتل معظمهم أو أغلبهم. فرص العثور على ناجين ضئيلة للغاية.

بينما نتحدث، تعمل بعض الفرق بلا كلل بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، فيما يقوم آخرون حاليًا بجمع الجثث.

الموقع الذي تم استهدافه كان عبارة عن مبنى فارغ تابع لكلية ويتم استخدامه منذ فترة كمركز احتجاز.

رد الفعل الطبيعي إزاء مشهد كهذا هو الغضب الممزوج بالأسى، إذ لا يجوز أن تُزهق أرواح الذين لا يشاركون مشاركة فعالة في القتال على هذا النحو.

من المثير للاستياء أن الغارة استهدفت سجناً. إن ضرب مبنى مماثل أمر مثير للصدمة ومحزن. السجناء محميون من قبل القانون الدولي.

فابريزيو كاربوني، مدير عمليات اللجنة الدولية للشرق الأدنى والشرق الأوسط:

التحاور مع الأطراف بشأن الطريقة التي تُسيَّر بها العمليات العسكرية جزء حيوي من عمل اللجنة الدولية.

نحن نذكّر الدول والأطراف الأخرى بمسؤولياتها في هذا الشأن. وهو أمر فظيع أن نرى هذا يحدث لمحتجزين في مرفق سبق أن زرناه.

أدى النزاع في اليمن إلى سقوط الكثير من الضحايا بين المدنيين وغيرهم ممن لا يشاركون في الأعمال العدائية.

نحن بحاجة اليوم إلى أن نفهم ما حدث على وجه الدقة، والكيفية التي يمكننا بها دعم المصابين وعائلات القتلى.

مارتن غريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن:

ما حدث اليوم في ذمار، مأساة أصبحت معها التكلفة البشرية للحرب لا تطاق ويجب أن تتوقف.

الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالات القتل والمعاناة في اليمن هي وضع حد للنزاع الذي تشهده البلاد.

أتمنى أن يجري التحالف تحقيقا في هذا الحادث. لا بد من المساءلة. اليمنيون يستحقون مستقبلًا سلميًا.

منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي:

حجم الخسائر مذهل وعدد الضحايا صادم.

الشركاء في المجال الإنساني يسارعون بالإمدادات الجراحية والطبية، إلى مستشفى ذمار العام ومستشفى معبر.

الغارات الجوية أجبرت المنظمات الإغاثية على تحويل الإمدادات الطبية المخصصة للتعامل مع تفشي مرض الكوليرا إلى مستشفيات ذمار. ليس لدينا أي خيار.

مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باليمن:

من بين القتلى 52 سجينًا. ولا يزال 68 سجينًا على الأقل في عداد المفقودين.

وتحاول الأمم المتحدة تخفيف التوتر في اليمن من أجل التمهيد لمفاوضات سياسية لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

https://twitter.com/almasirah/status/1168039919333367808?ref_src=twsrc%5Etfw

غارات الأحد

قتل وأصيب نحو 120 أسيرًا على الأقل، في حين لا يزال آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إثر قصف جوي للتحالف السعودي الإماراتي استهدف مبنى كلية المجتمع الذي يتخذه الحوثيون سجنًا لمناهضيهم.

التحالف أشار إلى أنه استهدف مخازن للطائرات المسيرة وصواريخ الدفاع الجوي المعادي "وهي أهداف عسكرية.

التحالف يساند الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين، الذين يسيطرون منذ عام 2014 على صنعاء وعدة مدن أخرى، من أجل استعادتها.

وزارة الصحة التابعة للحوثيين أعلنت أمس الأحد ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي في ذمار إلى 70 قتيلًا و50 جريحًا من الأسرى.

يوسف الحاضري، الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين: عدد الأسرى الذين كانوا بداخل مبنى كلية المجتمع 185 أسيرًا، لا يزال 65 منهم تحت الأنقاض.

الصليب الأحمر الدولي أرسل إلى ذمار فريقًا مع إمدادات طبية عاجلة بينها 200 كيس للجثث.

وأظهرت مشاهد مبنى تضرر بشكل كبير، بالإضافة إلى جثث عالقة تحت الركام، وجرافات تعمل على إزالة الأنقاض.

التحالف أعلن في بيان أن الغارة كانت على "هدف عسكري مشروع"، وأنه قام بتدمير موقع تابع لميليشيا الحوثي بذمار يحتوي على مخازن لطائرات بدون طيار، وصواريخ دفاع جوي معادية.

بيان التحالف: اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين في عملية الاستهداف بذمار.

خلفيات