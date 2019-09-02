إيران تؤكد وقوع انفجار بمنصة لإطلاق الأقمار الاصطناعية

أكدت إيران وقوع انفجار في إحدى منصات إطلاق الأقمار الاصطناعية، وبذلك بعد أيام من نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تغريدة عن الأمر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي أن الحادث وقع نتيجة "خطأ فني لا غير"، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تشهد أيضا حوادث مماثلة.

أبرز تصريحات علي ربيعي:

الانفجار "لم يسفر عن أي أضرار في الأرواح".

الحادث وقع في منصة العملية التجريبية وليس منصة الإطلاق، إذ لم يتم حتى الأن نقل أي قمر اصطناعي إليها".

انتقد ما أسماه "الموجة الإعلامية" التي حاولت الترويج لهذا الحادث على أنه "مؤشر على التجسس في مؤسسات البلاد".

ندد بتغريدة الرئيس الامريكي دونالد ترمب بشأن الانفجار وتعامله بشغف مع هذا الأمر؛ واصفا ذلك بأنه مؤشر على إفلاسه (ترمب) فيما يخص التعامل مع إيران.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

ترمب يكشف الانفجار:

ترمب قال في تغريدة الجمعة الماضي إنه "لا علاقة" لبلاده بما وصفه بانفجار لصاروخ إيراني لدى إطلاقه من مركز فضاء إيراني الخميس.

ترمب أرفق التغريدة بصورة عالية الدقة تشير إلى أضرار واضحة في الموقع.

صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تصاعد أعمدة من الدخان الأسود من مركز الخميني الفضائي في سمنان في 29 من أغسطس/ آب الماضي.

السبت، نفى وجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي "الدعايات بشأن فشل إطلاق القمر الاصطناعي "ناهيد 1" إلى الفضاء.

الوزير الإيراني وجه الدعوة إلى الصحفيين للحضور والتقاط الصور مع القمر الاصطناعي "ناهيد 1".

جهرمي إن الهدف الرئيسي من إطلاق القمر الاصطناعي هو إجراء اختبار للتكنولوجيا التي تم تجهيز القمر بها، قبل إنتاج أقمار أخرى من نفس الطراز.

الوزير الإيراني قال إن القمر الاصطناعي مزود بكاميرا للاستشعار عن بعد، كما تم تزويده للمرة الأولى بخلايا شمسية.

خلفيات: