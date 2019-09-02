أمريكا تعتزم سحب آلاف الجنود من أفغانستان خلال أشهر

أعلن مبعوث السلام الأمريكي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن بلاده ستسحب أول 5 آلاف من قواتها بأفغانستان خلال 135 يومًا، بموجب مسودة اتفاق مع حركة "طالبان".

جاء ذلك بحسب ما كشف عنه المبعوث الأمريكي لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية غداة إعلانه عن أن الولايات المتحدة وطالبان على وشك إبرام اتفاق لإنهاء عقود من الحرب في أفغانستان.

تصريحات زلماي خليل زاد

توصلنا إلى اتفاق مع طالبان من حيث المبدأ؛ لكن بالتأكيد لن يكون اتفاقًا نهائيًا إلا حين يوافق عليه الرئيس الأمريكي (دونالد ترمب)".

بموجب مسودة الاتفاق فإن أول 5 آلاف جندي أمريكي سينسحبون خلال 135 يومًا من 5 قواعد في أفغانستان إذا تم التعامل مع الشروط في الاتفاقية من قبل طالبان.

في المرحلة الأولى، ستشهد محافظتا كابول وباروان -حيث يقع مطار باغرام- انخفاضًا في العنف.

عودة "إمارة إسلامية"، (وهو المصطلح المستخدم لنظام حكم طالبان)، بالقوة أمر غير مقبول.

ترمب سيقرر مستوى (التمثيل) الذي سيتم فيه توقيع الاتفاق بين المسؤولين من الجانبين وعلى أي مستوى.

إذا جرت محاولة إقرار أفكار أحد الطرفين بالقوة على الآخرين، فستكون النتيجة حربًا.

المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد

وفي السياق، أجرى المبعوث الأمريكي محادثات مع الرئيس السابق، حامد كرزاي، ونائب الرئيس السابق محمد يونس قانوني، والنائب الثاني للرئيس التنفيذي محمد محقق، وسياسيين آخرين في كابول وناقشوا القضايا المتعلقة باتفاقية السلام.

إطلاع القادة الأفغان

أجرى كبير المفاوضين الأمريكيين محادثات منفصلة مع قادة الحكومة الأفغانية، الرئيس أشرف غني، ورئيسه التنفيذي عبد الله عبد الله، ثم التقاهما، الإثنين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية

الرئيس اطلع على الاتفاق، وتمت مشاركة التفاصيل الرئيسية للوثيقة معه.

الحكومة الأفغانية لديها تفاصيل الاتفاق. سنتشاور حول هذه الوثيقة وندرسها بشكل شامل وسنحاول صياغة ملاحظاتنا بناءً على مصالحنا الوطنية.

الرئيس طلب من المبعوث الأمريكي لأفغانستان أن يطلع جميع الزعماء الأفغان على تفاصيل مسودة الاتفاق.

ستفضي جهود الولايات المتحدة وحلفاؤنا إلى نتيجة عندما تدخل طالبان في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، وعندما نشهد وقف إطلاق النار وإنهاء العنف.

الرئيس الأفغاني أشرف غني

حرب أفغانستان