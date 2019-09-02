ألمانيا تطلب الصفح من بولندا عن الإبادة في الحرب العالمية الثانية

طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصفح عن بلاده لما تسببت فيه من معاناة للشعب البولندي خلال الحرب العالمية الثانية.

الرئيس الألماني كرر طلب الصفح ثلاث مرات باللغة البولندية خلال كلمته في مراسم إحياء بولندا ذكرى مرور 80 عاما على الغزو النازي لبلدة فيلون الصغيرة، التي كانت موقعا لأول قصف في الحرب في الأول من سبتمبر/ أيلول 1939.

أهم ما قاله الرئيس الألماني

أطلب الصفح عن إثم ألمانيا التاريخي وأقر بمسؤوليتنا الدائمة.

أنظر خلفي بامتنان إلى نضال الشعب البولندي من أجل الحرية وأنحني بأسف أمام معاناة الضحايا.

أحيي ذكرى ضحايا الهجوم على فيلون. وأشيد بضحايا الطغيان الألماني من البولنديين.

الألمان هم الذين ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية في بولندا.

من يدعي أن الأمر انتهى وأن رعب القوميين الاشتراكيين الذي هيمن على أوربا حدث هامشي في التاريخ الألماني إنما يحكم على نفسه.

بعد 80 عاماً من بداية الحرب العالمية الثانية طلب الرئيس الألماني من الناس في بولندا العفو عن حرب الإبادة الألمانية التي أسفرت عن ملايين القتلى. "إ

نني أنحني لضحايا الهجوم على فيلون. أنحني للبولنديين ضحايا الاستبداد الألماني. وأطلب الصفح ". للمزيد: https://t.co/zvdP0r9uR2 pic.twitter.com/KciwJXVQ5g — Germany @ Arab World (@almaniadiplo) September 1, 2019

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