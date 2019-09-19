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سياسة|السعودية

وفاة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية

بن علي كان يصارع منذ سنوات مرض سرطان البروستاتا الذي اكتشف أنه مصاب به في المستشفى بالسعودية
بن علي كان يصارع منذ سنوات مرض سرطان البروستاتا الذي اكتشف أنه مصاب به في المستشفى بالسعودية
19/9/2019

أعلن منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الخميس، وفاة الأخير في مدينة جدة السّعُودية.

التفاصيل
  • بن صالحة، ذكر في وقت سابق أن بن علي، مريض، ونقل إلى مستشفى بجدة.
  • بن علي (83 عاما) يعيش في السعودية منذ أن أطاحت ثورة شعبية بحكمه في 14 من يناير/ كانون الثاني 2011.
  • منذ انتقاله إلى السعودية، نادرا ما تسربت معلومات عن بن علي، فيما اكتفى محاموه بإصدار بيانات بشأنه إذا اقتضى الأمر.
  • بن علي كان يصارع منذ سنوات مرض سرطان البروستاتا، الذي اكتشف أنه مصاب به في المستشفى بالسعودية.
  • ولد بن علي، في 3 سبتمبر/ أيلول 1936، بمدينة حمام سوسة الساحلية.
  • تقلد الحكم من 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987، إثر انقلاب أبيض على سلفه الحبيب بورقيبة (1957- 1987)، وحكم لـ23 عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في 2011، ما أجبره على الفرار إلى السعودية.
  • في 2011 قضت محكمة تونس على بن علي بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما بتهم متعددة تدور حول الفساد المالي والتعذيب.
  • بعد ذلك أيضا قضت محكمة عسكرية بسجنه 20 عاما بتهم التحريض على القتل والنهب.
  • أجريت في تونس قبل أيام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والتي تصدرها كل من قيس سعيد ونبيل القروي.
حكم بن علي
  • وعد بن علي في "بيان السابع من نوفمبر" الشهير الذي توجه به الى الشعب عقب الانقلاب على بورقيبة "بإعطاء القانون حرمته" وبأن "يوفّر أسباب الديمقراطيّة المسؤولة" ويقطع مع "الظلم والقهر" و"استغلال النفوذ" و"التساهل في أموال المجموعة" الوطنية، ومع "الرئاسة مدى الحياة" التي أرساها بورقيبة.
  • لكنه سرعان ما أرسى نظاما تسلطيا قمعيا. واتهم محيطه بالفساد واستغلال النفوذ.
  • نظم بن علي أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ تونس عام 1999، لكنها كانت "تعددية شكلية"، بحسب المعارضة التي نددت طوال العقد الأخير من حكم بن علي بانحراف النظام نحو "دولة بوليسية" تقمع الحريات الخاصة والعامة، وخصوصا حرية التجمّع والصحافة والتعبير.
  • خلال رئاسته تونس، فاز حزبه في كل الانتخابات التي خاضها بنسبة فاقت تسعين في المئة.
  • بقي على رأس السلطة أربع ولايات كاملة، وكان في طريقه لإكمال ولايته الخامسة لدى إطاحته.
المسيرة المهنية
  • تلقى بن علي تعليما عسكريا بمدرستي "سان سير" و"شالون سور مارن" في فرنسا، وفي المدرسة العليا للاستخبارات والأمن، ومدرسة المدفعية المضادة للطيران في الولايات المتحدة الأميركية.
  • تولى رئاسة "الأمن العسكري" (المخابرات العسكرية) في وزارة الدفاع من 1964 إلى 1974.
  • تنقل في مسؤوليات عدة بوزارة الداخلية من مدير عام للأمن الوطني، إلى كاتب دولة للأمن الوطني، ثم وزير للأمن الوطني، إلى وزير للداخلية. وفي مايو/ أيار 1987، تم تعيينه وزيرا أول (رئيس حكومة) مع الاحتفاظ بوزارة الداخلية، إلى أن نفذ الانقلاب.
المصدر : وكالات
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