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سياسة|السعودية

نقل الشيخ سلمان العودة إلى الرياض لجلسة محاكمة مفاجئة

الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة
الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة
19/9/2019

كشف عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل، سلمان العودة، اليوم الخميس، عن نقل السلطات السعودية لوالده إلى الرياض، لإجراء جلسة محاكمة تم تعجيلها عن الموعد الأساسي.

تعجيل المحاكمة
  • ذكر العودة، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن عائلته تفاجأت باتصال من إدارة السجن، الذي تحتجز فيه السلطات السعودية والده، لتخبرهم بنقله إلى الرياض.
  • نجل العودة أوضح أن نقل والده جاء لأجل جلسة تم تعجيلها ضمن محاكمة والده، رغم أن الموعد الأساسي يفترض أن يكون بعد أكثر من شهر.
  • كان من المقرر محاكمة الداعية سلمان العودة في جلسة بـ 28 من يوليو/تموز الماضي، غير أنها تأجلت إلى وقت لاحق.
  • قبل ذلك الوقت بأسابيع، تواترت أنباء عن اعتزام السلطات السعودية، إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير. 
  • لم يصدر عن الجهات الرسمية في السعودية ما يؤكد أو ينفي صحة الأنباء التي تتحدث عن نية إعدام العودة.

تهم زائفة 
  • في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، أكد عبد الله العودة، أن السلطات السعودية وجهت 37 تهمة زائفة لوالده، حسبما نقل حساب معتقلي الرأي على تويتر.
  • نجل سلمان العودة، أضاف في كلمة له بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن محاكمة والده غير قانونية، وأن الرياض تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب.
  • كشف عبد الله العودة في تصريحات صحفية سابقة، أن إحدى التهم الموجهة لوالده هي "عدم الدعاء لولي الأمر بما فيه الكفاية، وأنه استقبل رسالة في هاتفه تُحرّض على ولي الأمر".
  • وصف نجل العودة، التهم الموجهة لوالده بأنها "صادمة وبشعة وغريبة جدا".
  • أضاف أن "السلطات أجرت الجلسة الأولى سرا لأنها تنتهك جميع القوانين وتتم بشكل مخزٍ قد يفضح السعودية أمام الرأي العام لو تمت علنا".

حياة العودة في خطر
  • في 13 أغسطس/آب الماضي، أعلن عبد الله العودة أن والده يواجه الموت فقط لأنه دعا للإصلاح.
  • نجل العودة ذكر أن والده عانى من سوء المعاملة، بسجنه انفراديًا مكبل اليدين ومعصوب العينين ومقيدًا بسلاسل داخل زنزانة، كما حرم من النوم والدواء.
  • عبد الله أكد أنه تم منع 17 شخصًا من أفراد العائلة من السفر، واعتقلت السلطات عمه خالد الذي نشر تغريدة عن والده سلمان العودة.

انتهاكات داخل السجون
  • في 10 سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية الداعية سلمان العودة، ضمن حملة توقيفات شملت عددًا من الشيوخ والدعاة والمفكرين.
  • كان حساب معتقلي الرأي، قد تحدث في وقت سابق من مايو/آيار العام الجاري، عن ظروف احتجاز سيئة للدعاة سلمان العودة وعوض القرني والشيخ ناصر العمر.
  • تحدثت منظمات دولية وناشطون عن انتهاكات، يتعرض لها مئات من المعتقلين لدى سلطات المملكة.
  • سبق أن أعلن ناشطون في يناير/كانون الثاني الماضي، وفاة الشيخ أحمد العماري، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقًا، من جراء جلطة دماغية داخل السجن.
     
المصدر : الجزيرة مباشر
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