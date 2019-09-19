مقتل العشرات في أفغانستان بضربة جوية للحكومة وتفجير لطالبان

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أفغان اليوم الخميس أن ما لا يقل عن 30 مدنيا قتلوا وأصيب 40 في ضربة نفذتها قوات الأمن بدعم جوي أمريكي في شرق أفغانستان.

كما قتل حوالي 20 شخصا وأصيب العشرات في تفجير لحركة طالبان جنوب البلاد.

التفاصيل

قال ثلاثة مسؤولين حكوميين لرويترز إن الضربة التي وقعت الليلة الماضية كانت تهدف لتدمير مخبأ يستخدمه مسلحو تنظيم الدولة، لكنها استهدفت بالخطأ مزارعين بالقرب من أحد الحقول.

سهراب قادري، العضو في المجلس المحلي في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، قالت إن ضربة نفذتها طائرات مسيرة قتلت 30 مزارعا في حقل للصنوبر وأصابت ما لا يقل عن 40 آخرين.

أكدت وزارة الدفاع في كابل الضربة، لكنها رفضت إعلان تفاصيل عن الضحايا.

هجوم بشاحنة ملغومة

مسؤول أفغاني قال إن حركة طالبان نفذت هجوما بشاحنة ملغومة قرب مستشفى في جنوب البلاد ما أوقع 20 قتيلا وأصاب حوالي 100 آخرين بجراح.

طالبان قالت إنها كانت تستهدف مبنى قريبا لإدارة المخابرات الحكومية في قلات عاصمة إقليم زابل.

مسؤول بوزارة الدفاع الأفغانية قال لرويترز إنهم أرادوا استهداف مركز تدريب لمديرية الأمن الوطني؛ لكنهم أوقفوا المركبة المحملة بالمتفجرات خارج بوابة المستشفى القريبة.

حاجي عطا جان حق، عضو المجلس الإقليمي في قلات، قال إن عدد القتلى والجرحى قد يرتفع إذ لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن الجثث تحت الحطام.

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