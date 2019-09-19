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سياسة|أفغانستان

مقتل العشرات في أفغانستان بضربة جوية للحكومة وتفجير لطالبان

مسؤول أفغاني: هجوم طالبان أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة حوالي 100 آخرين
مسؤول أفغاني: هجوم طالبان أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة حوالي 100 آخرين
19/9/2019

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أفغان اليوم الخميس أن ما لا يقل عن 30 مدنيا قتلوا وأصيب 40 في ضربة نفذتها قوات الأمن بدعم جوي أمريكي في شرق أفغانستان.

كما قتل حوالي 20 شخصا وأصيب العشرات في تفجير لحركة طالبان جنوب البلاد.

التفاصيل
  • قال ثلاثة مسؤولين حكوميين لرويترز إن الضربة التي وقعت الليلة الماضية كانت تهدف لتدمير مخبأ يستخدمه مسلحو تنظيم الدولة، لكنها استهدفت بالخطأ مزارعين بالقرب من أحد الحقول.
  • سهراب قادري، العضو في المجلس المحلي في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، قالت إن ضربة نفذتها طائرات مسيرة قتلت 30 مزارعا في حقل للصنوبر وأصابت ما لا يقل عن 40 آخرين.
  • أكدت وزارة الدفاع في كابل الضربة، لكنها رفضت إعلان تفاصيل عن الضحايا.
هجوم بشاحنة ملغومة 
  • مسؤول أفغاني قال إن حركة طالبان نفذت هجوما بشاحنة ملغومة قرب مستشفى في جنوب البلاد ما أوقع 20 قتيلا وأصاب حوالي 100 آخرين بجراح.
  • طالبان قالت إنها كانت تستهدف مبنى قريبا لإدارة المخابرات الحكومية في قلات عاصمة إقليم زابل.
  • مسؤول بوزارة الدفاع الأفغانية قال لرويترز إنهم أرادوا استهداف مركز تدريب لمديرية الأمن الوطني؛ لكنهم أوقفوا المركبة المحملة بالمتفجرات خارج بوابة المستشفى القريبة.
  • حاجي عطا جان حق، عضو المجلس الإقليمي في قلات، قال إن عدد القتلى والجرحى قد يرتفع إذ لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن الجثث تحت الحطام.
انهيار المحادثات والانتخابات
  • تنفذ طالبان هجمات ضد الحكومة الأفغانية بشكل يومي تقريبا منذ انهيار محادثات السلام مع الولايات المتحدة هذا الشهر.
  • تأتي الهجمات من القوات الحكومية وطالبان بينما تتأهب أفغانستان لانتخابات الرئاسة الشهر الجاري.
المصدر : رويترز
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